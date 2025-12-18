В Госдуму внесли проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей

Также для владельцев аудиовизуальных сервисов предлагается ввести штрафы зa распространение аудиовизуальных произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности: до 5 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном нарушении суммы возрастают соответственно до 150 тысяч рублей для граждан, до 400 тысяч рублей - для должностных лиц, до 3 миллионов рублей - для юридических лиц.