В Госдуму внесли проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей - РИА Новости, 18.12.2025
14:51 18.12.2025 (обновлено: 14:52 18.12.2025)
В Госдуму внесли проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей
общество
россия
антон немкин (депутат)
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество, россия, антон немкин (депутат), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Госдуму внесли проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 700 тыс рублей для владельцев аудиовизуальных сервисов за распространение фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности РФ, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроектом предусматривается введение административной ответственности за нарушение запрета на распространение в аудиовизуальных сервисах произведений, содержащих материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание.
За неисполнение обозначенного требования Роскомнадзора владельцами аудиовизуальных сервисов и владельцами социальных сетей предлагается ввести штраф до 20 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц. При повторном нарушении предлагается установить штрафы в размере до 300 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц.
Также для владельцев аудиовизуальных сервисов предлагается ввести штрафы зa распространение аудиовизуальных произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности: до 5 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном нарушении суммы возрастают соответственно до 150 тысяч рублей для граждан, до 400 тысяч рублей - для должностных лиц, до 3 миллионов рублей - для юридических лиц.
Как ранее отметил в разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, соавтор законопроекта Антон Немкин, ответственность не будет наступать, если спорное произведение удалено владельцем сервиса в течение суток после отзыва прокатного удостоверения. Срок давности привлечения к административной ответственности по новым составам будет составлять один год. Парламентарий рассказал, что возбуждение дел об административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции Минкультуры России, а в случае неудаления контента – к Роскомнадзору. Рассмотрение дел будет осуществляться районными судами.
В ГД предложили удалять контент, дискредитирующий традиционные ценности
2 декабря, 17:06
 
ОбществоРоссияАнтон Немкин (депутат)Госдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
