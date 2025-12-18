Госдума приняла закон о размере исполнительского сбора

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому размер исполнительского сбора увеличивается до 12%.

Сейчас согласно статье 112 закона "Об исполнительном производстве" размер исполнительского сбора составляет 7%.

В законе говорится, что исполнительский сбор устанавливается в размере 12% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 2 тысяч рублей с физлица, в том числе с индивидуального предпринимателя и 20 тысяч рублей с организации.

В случае нарушения требований исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с физлиц устанавливается в размере 10 тысяч рублей, с организации - 100 тысяч рублей.