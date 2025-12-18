https://ria.ru/20251218/gosduma-2062931699.html
Госдума приняла закон о размере исполнительского сбора
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому размер исполнительского сбора увеличивается до 12%. РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому размер исполнительского сбора увеличивается до 12%.
Сейчас согласно статье 112 закона "Об исполнительном производстве" размер исполнительского сбора составляет 7%.
В законе говорится, что исполнительский сбор устанавливается в размере 12% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 2 тысяч рублей с физлица, в том числе с индивидуального предпринимателя и 20 тысяч рублей с организации.
В случае нарушения требований исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с физлиц устанавливается в размере 10 тысяч рублей, с организации - 100 тысяч рублей.
Если должник нарушает требования исполнительного документа имущественного характера, за исключением исполнительного документа, содержащего требования о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба из-за преступления, о компенсации морального вреда, исполнительский сбор будет удерживаться в размере 11% от взысканной суммы или средств, причитающихся взыскателю от реализации имущества должника, в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа. При этом часть исполнительского сбора, составляющая 1% от его размера, будет взыскиваться после удовлетворения требований взыскателя в полном объеме.