ГД приняла закон о подтверждении возраста для покупки алкоголя через MAX - РИА Новости, 18.12.2025
14:23 18.12.2025 (обновлено: 15:06 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/gosduma-2062923512.html
ГД приняла закон о подтверждении возраста для покупки алкоголя через MAX
2025-12-18T14:23:00+03:00
2025-12-18T15:06:00+03:00
общество
россия
сергей боярский
госдума рф
технологии
мессенджер max
алкоголь
курение
россия
общество, россия, сергей боярский, госдума рф, технологии, мессенджер max, алкоголь, курение, здоровье, здоровье - общество
Общество, Россия, Сергей Боярский, Госдума РФ, Технологии, Мессенджер Max, Алкоголь, Курение, Здоровье, Здоровье - Общество
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий норму о подтверждении возраста с помощью платформы MAX при покупке табака, алкоголя и энергетиков.
Помимо этого, в нем предлагается разрешить подтверждать возраст таким способом при продаже опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях, посещении зрелищных мероприятий и при покупке информационной продукции.
Россияне смогут восстановить замороженный аккаунт на "Госуслугах" через MAX
Документ также устанавливает внесудебную блокировку сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов. Формулировки, касающиеся распространения информации о таких продажах, соотнесены с действующим законодательством.
Также закон уточнил порядок регистрации доменных имен сайтов. Она будет осуществляться российскими юрлицами из перечней регистраторов — за исключением регистрации доменных имен госорганов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений, госкомпаний. Их будут регистрировать некоммерческие компании из перечня правительства.
Кроме того, зарегистрировать доменное имя можно будет только после прохождения лицом, на которое оно регистрируется, идентификации в ЕСИА, отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Число каналов в Max выросло в шесть раз за месяц
ОбществоРоссияСергей БоярскийГосдума РФТехнологииМессенджер MaxАлкогольКурениеЗдоровьеЗдоровье - Общество
 
 
