ГД приняла закон о подтверждении возраста для покупки алкоголя через MAX

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий норму о подтверждении возраста с помощью платформы MAX при покупке табака, алкоголя и энергетиков.

Помимо этого, в нем предлагается разрешить подтверждать возраст таким способом при продаже опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях, посещении зрелищных мероприятий и при покупке информационной продукции.

Документ также устанавливает внесудебную блокировку сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов. Формулировки, касающиеся распространения информации о таких продажах, соотнесены с действующим законодательством.

Также закон уточнил порядок регистрации доменных имен сайтов. Она будет осуществляться российскими юрлицами из перечней регистраторов — за исключением регистрации доменных имен госорганов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений, госкомпаний. Их будут регистрировать некоммерческие компании из перечня правительства.