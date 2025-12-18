https://ria.ru/20251218/gosduma-2062923512.html
ГД приняла закон о подтверждении возраста для покупки алкоголя через MAX
ГД приняла закон о подтверждении возраста для покупки алкоголя через MAX
ГД приняла закон о подтверждении возраста для покупки алкоголя через MAX
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании приняла
во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий норму о подтверждении возраста с помощью платформы MAX при покупке табака, алкоголя и энергетиков.
Помимо этого, в нем предлагается разрешить подтверждать возраст таким способом при продаже опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях, посещении зрелищных мероприятий и при покупке информационной продукции.
Документ также устанавливает внесудебную блокировку сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов. Формулировки, касающиеся распространения информации о таких продажах, соотнесены с действующим законодательством.
Также закон уточнил порядок регистрации доменных имен сайтов. Она будет осуществляться российскими юрлицами из перечней регистраторов — за исключением регистрации доменных имен госорганов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений, госкомпаний. Их будут регистрировать некоммерческие компании из перечня правительства.
Кроме того, зарегистрировать доменное имя можно будет только после прохождения лицом, на которое оно регистрируется, идентификации в ЕСИА, отметил глава комитета Госдумы
по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский
