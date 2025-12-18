https://ria.ru/20251218/gosduma-2062921609.html
Госдума приняла закон о государственных информационных системах
Госдума приняла закон о государственных информационных системах
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект об установлении видов и критериев государственных информационных...
Госдума утвердила виды и критерии государственных информационных систем
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект об установлении видов и критериев государственных информационных систем.
Законом устанавливаются виды государственных информационных систем – федеральные и региональные. Закрепляется перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для создания государственных информационных систем.
Также государственные органы в целях организационного, информационного, документационного, финансового и технического обеспечения своей деятельности смогут создавать информационные системы, не являющиеся государственными.
Такие информационные системы государственных органов создаются на основании правовых актов государственных органов.
Требования к порядку создания и эксплуатации иных информационных систем государственных органов установит правительство РФ
.
Для обеспечения создания и эксплуатации ГИС государственных органов допускается использование технических средств, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в порядке, установленном правительством РФ.
Операторы ГИС государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений обязаны в порядке, определенном ФСБ
России, обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, включая информирование его о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу содержащейся в указанных информационных системах информации.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.