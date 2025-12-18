Госдума приняла закон о государственных информационных системах

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект об установлении видов и критериев государственных информационных систем.

Законом устанавливаются виды государственных информационных систем – федеральные и региональные. Закрепляется перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для создания государственных информационных систем.

Также государственные органы в целях организационного, информационного, документационного, финансового и технического обеспечения своей деятельности смогут создавать информационные системы, не являющиеся государственными.

Такие информационные системы государственных органов создаются на основании правовых актов государственных органов.

Требования к порядку создания и эксплуатации иных информационных систем государственных органов установит правительство РФ

Для обеспечения создания и эксплуатации ГИС государственных органов допускается использование технических средств, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в порядке, установленном правительством РФ.

Операторы ГИС государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений обязаны в порядке, определенном ФСБ России, обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, включая информирование его о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу содержащейся в указанных информационных системах информации.