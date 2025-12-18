Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон об интеграции новых регионов в систему образования - РИА Новости, 18.12.2025
14:03 18.12.2025
Госдума приняла закон об интеграции новых регионов в систему образования
Госдума приняла закон об интеграции новых регионов в систему образования - РИА Новости, 18.12.2025
Госдума приняла закон об интеграции новых регионов в систему образования
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о продлении процесса интеграции новых регионов в систему образования РФ. РИА Новости, 18.12.2025
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
Госдума приняла закон об интеграции новых регионов в систему образования

ГД приняла закон о продлении интеграции новых регионов в систему образования

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о продлении процесса интеграции новых регионов в систему образования РФ.
Законом устанавливается продление сроков действия особенностей правового регулирования отношений в сфере образования на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В том числе это касается продления срока действия ранее выданных временных лицензий и временных государственных аккредитаций, продления сроков действия особенностей проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, форм проведения государственной итоговой аттестации и условий допуска к ней, приема на обучение в образовательные организации высшего образования, установленных правительством РФ особенностей присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Володин рассказал о росте запроса на профессиональное образование
13:44
Лицензии на осуществление образовательной деятельности, действовавшие на территориях новых регионов РФ на день их воссоединения с Россией, и госаккредитация организаций будут действовать до предоставления временной лицензии на осуществление образовательной деятельности и временной государственной аккредитации образовательной деятельности соответственно, но не позднее чем до 1 января 2027 года.
Также продлевается срок действия особенностей проведения государственной итоговой аттестации при завершении освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования для граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Госдума приняла закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора
13:02
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
