Госдума приняла закон об интеграции новых регионов в систему образования

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о продлении процесса интеграции новых регионов в систему образования РФ.
Законом устанавливается продление сроков действия особенностей правового регулирования отношений в сфере образования на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В том числе это касается продления срока действия ранее выданных временных лицензий и временных государственных аккредитаций, продления сроков действия особенностей проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, форм проведения государственной итоговой аттестации и условий допуска к ней, приема на обучение в образовательные организации высшего образования, установленных правительством РФ особенностей присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий.
Лицензии на осуществление образовательной деятельности, действовавшие на территориях новых регионов РФ на день их воссоединения с Россией, и госаккредитация организаций будут действовать до предоставления временной лицензии на осуществление образовательной деятельности и временной государственной аккредитации образовательной деятельности соответственно, но не позднее чем до 1 января 2027 года.
Также продлевается срок действия особенностей проведения государственной итоговой аттестации при завершении освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования для граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств.