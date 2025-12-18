Рейтинг@Mail.ru
13:02 18.12.2025
Госдума приняла закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора
Госдума приняла закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора
общество, республика крым, севастополь, донецкая народная республика, ирина яровая, госдума рф
Общество, Республика Крым, Севастополь, Донецкая Народная Республика, Ирина Яровая, Госдума РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому приоритетную возможность готовить специалистов в рамках целевого набора получили также участники свободных экономических зон, созданных на территории новых регионов.
Такую возможность получили участники свободных экономических зон, созданных на территориях Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, стратегические предприятия, сельхозпроизводители, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, производители лекарственных средств.
Закон устанавливает приоритетный прием на целевые места для сельской молодежи, готовой после обучения вернуться в села и малые города. При этом выпускники агропромышленных классов будут в приоритете по приему на целевое обучение в вузы в том случае, если после обучения они вернутся работать в села и в малые города.
"Таким образом, мы повышаем привлекательность этих профессий для выпускников и заинтересованность работодателей, создаём стимулы к развитию новых территорий и стратегически важных отраслей", - сообщила журналистам вице-спикер Госдумы, автор закона Ирина Яровая.
Она добавила, что новый открытый механизм целевого набора, который был законодательно установлен и который вступил в силу с 2024 года, показал свою востребованность и эффективность.
"Сегодня мы расширили формат возможностей для выпускников и создаем дополнительные механизмы для работодателей и экономики страны", - заключила Яровая.
