Госдума приняла закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому приоритетную возможность готовить специалистов в рамках целевого набора получили также участники свободных экономических зон, созданных на территории новых регионов.

Севастополя, ДНР, Такую возможность получили участники свободных экономических зон, созданных на территориях Крыма ЛНР , Запорожской и Херсонской областей , стратегические предприятия, сельхозпроизводители, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, производители лекарственных средств.

Закон устанавливает приоритетный прием на целевые места для сельской молодежи, готовой после обучения вернуться в села и малые города. При этом выпускники агропромышленных классов будут в приоритете по приему на целевое обучение в вузы в том случае, если после обучения они вернутся работать в села и в малые города.

"Таким образом, мы повышаем привлекательность этих профессий для выпускников и заинтересованность работодателей, создаём стимулы к развитию новых территорий и стратегически важных отраслей", - сообщила журналистам вице-спикер Госдумы , автор закона Ирина Яровая

Она добавила, что новый открытый механизм целевого набора, который был законодательно установлен и который вступил в силу с 2024 года, показал свою востребованность и эффективность.