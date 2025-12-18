https://ria.ru/20251218/gosduma-2062897466.html
Госдума приняла закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора
Госдума приняла закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора - РИА Новости, 18.12.2025
Госдума приняла закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому приоритетную возможность готовить специалистов в рамках... РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому приоритетную возможность готовить специалистов в рамках целевого набора получили также участники свободных экономических зон, созданных на территории новых регионов.
Такую возможность получили участники свободных экономических зон, созданных на территориях Крыма
, Севастополя
, ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областей
, стратегические предприятия, сельхозпроизводители, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, производители лекарственных средств.
Закон устанавливает приоритетный прием на целевые места для сельской молодежи, готовой после обучения вернуться в села и малые города. При этом выпускники агропромышленных классов будут в приоритете по приему на целевое обучение в вузы в том случае, если после обучения они вернутся работать в села и в малые города.
"Таким образом, мы повышаем привлекательность этих профессий для выпускников и заинтересованность работодателей, создаём стимулы к развитию новых территорий и стратегически важных отраслей", - сообщила журналистам вице-спикер Госдумы
, автор закона Ирина Яровая
.
Она добавила, что новый открытый механизм целевого набора, который был законодательно установлен и который вступил в силу с 2024 года, показал свою востребованность и эффективность.
"Сегодня мы расширили формат возможностей для выпускников и создаем дополнительные механизмы для работодателей и экономики страны", - заключила Яровая.