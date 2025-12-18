Госдума приняла закон об обслуживании лифтов в многоквартирных домах

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, которым регламентируется порядок обслуживания лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах (МКД).
Принятым законом устанавливается, что к техническому обслуживанию и ремонту лифтов в МКД будут допущены только специализированные лифтовые организации (индивидуальные предприниматели или юридические лица), информация о которых включена в федеральный перечень специализированных организаций, наделенных правом на осуществление данной деятельности. Орган, ответственный за ведение перечня, утвердит правительство РФ.
Минстрой: программе замены лифтов необходим постоянный контроль
16 декабря, 12:54
Кроме того, кабмин должен будет установить правила привлечения специализированных лифтовых организаций для оказания услуг и выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию лифтов и лифтового оборудования в домах.
Документом также определяется, что все работы с лифтовым оборудованием в МКД будут осуществляться специализированной лифтовой организацией на основании типового договора, заключенного между лицом, ответственным за управление домом, например управляющей компанией или ТСЖ, с одной стороны, и специализированной организацией - с другой.
Отмечается, что размер платы за техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования в МКД будет рассчитываться в порядке, установленном методическими указаниями, утвержденными уполномоченным правительством РФ органом власти.
Предусматривается, что в Москве могут быть установлены особенности организации технического обслуживания лифтов, лифтовых шахт и помещений в МКД.
Российские заводы могут обеспечить замену старых лифтов до 2030 года
15 декабря, 15:30
Как рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, на сегодняшний день на рынке обслуживания лифтов присутствует немалое количество непрофессиональных игроков.
По его словам, у таких индивидуальных предпринимателей и юрлиц порой нет необходимой материально-технической базы, нужного количества подготовленных кадров и количества диспетчеров, что приводит к некачественному обслуживанию лифтов, аварийности, жалобам жильцов и рискам их здоровью от пользования лифтом.
"Наш закон эту ситуацию исправляет – с 1 сентября 2026 года на рынке останутся только профессионалы", - заключил он.