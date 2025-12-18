Рейтинг@Mail.ru
12:50 18.12.2025
Госдума приняла закон об обслуживании лифтов в многоквартирных домах
общество, россия, москва, сергей колунов, госдума рф, тсж
Общество, Россия, Москва, Сергей Колунов, Госдума РФ, ТСЖ
Лифт в подъезде жилого дома.
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, которым регламентируется порядок обслуживания лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах (МКД).
Принятым законом устанавливается, что к техническому обслуживанию и ремонту лифтов в МКД будут допущены только специализированные лифтовые организации (индивидуальные предприниматели или юридические лица), информация о которых включена в федеральный перечень специализированных организаций, наделенных правом на осуществление данной деятельности. Орган, ответственный за ведение перечня, утвердит правительство РФ.
Кроме того, кабмин должен будет установить правила привлечения специализированных лифтовых организаций для оказания услуг и выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию лифтов и лифтового оборудования в домах.
Документом также определяется, что все работы с лифтовым оборудованием в МКД будут осуществляться специализированной лифтовой организацией на основании типового договора, заключенного между лицом, ответственным за управление домом, например управляющей компанией или ТСЖ, с одной стороны, и специализированной организацией - с другой.
Отмечается, что размер платы за техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования в МКД будет рассчитываться в порядке, установленном методическими указаниями, утвержденными уполномоченным правительством РФ органом власти.
Предусматривается, что в Москве могут быть установлены особенности организации технического обслуживания лифтов, лифтовых шахт и помещений в МКД.
Как рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, на сегодняшний день на рынке обслуживания лифтов присутствует немалое количество непрофессиональных игроков.
По его словам, у таких индивидуальных предпринимателей и юрлиц порой нет необходимой материально-технической базы, нужного количества подготовленных кадров и количества диспетчеров, что приводит к некачественному обслуживанию лифтов, аварийности, жалобам жильцов и рискам их здоровью от пользования лифтом.
"Наш закон эту ситуацию исправляет – с 1 сентября 2026 года на рынке останутся только профессионалы", - заключил он.
