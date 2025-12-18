В ГД предложили ежегодно индексировать ипотечную субсидию для многодетных

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила закрепить ежегодную индексацию ипотечной субсидии для многодетных семей на уровне инфляции.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется необходимым в условиях продолжающейся инфляции рассмотреть вопрос об увеличении суммы выплаты, предусмотренной федеральным законом "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 федерального закона "Об актах гражданского состояния". В связи с этим законопроект направлен на ежегодное увеличение указанной суммы 1 февраля текущего года в соответствии с реальным размером инфляции за прошедший год", - сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что в России с 2019 года по поручению президента РФ Владимира Путина была учреждена дополнительная мера поддержки для семей с тремя и более детьми. Таким семьям положена субсидия в размере 450 тысяч рублей из федерального бюджета на погашение ипотечного кредита. Уточняется, что указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом).

Останина добавила, что за прошедшие шесть лет размер данной выплаты ни разу не увеличивался, несмотря на инфляционные процессы и ежегодную индексацию иных мер поддержки, включая государственные пособия и материнский капитал. По словам парламентария, реализация данной выплаты внесла значительный вклад в демографические процессы в стране.