Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ежегодно индексировать ипотечную субсидию для многодетных - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:24 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/gosduma-2062818332.html
В ГД предложили ежегодно индексировать ипотечную субсидию для многодетных
В ГД предложили ежегодно индексировать ипотечную субсидию для многодетных - РИА Новости, 18.12.2025
В ГД предложили ежегодно индексировать ипотечную субсидию для многодетных
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила закрепить ежегодную индексацию ипотечной субсидии для РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T07:24:00+03:00
2025-12-18T07:24:00+03:00
общество
россия
нина останина
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
https://ria.ru/20251216/semya-2062269175.html
https://realty.ria.ru/20251209/gosduma-2060791705.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, нина останина, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Нина Останина, Владимир Путин, Госдума РФ
В ГД предложили ежегодно индексировать ипотечную субсидию для многодетных

Останина предложила ежегодно индексировать ипотечную субсидию для многодетных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила закрепить ежегодную индексацию ипотечной субсидии для многодетных семей на уровне инфляции.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Семья во время прогулки в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Депутаты Госдумы подготовили предложения по поддержке многодетных семей
16 декабря, 03:22
"Представляется необходимым в условиях продолжающейся инфляции рассмотреть вопрос об увеличении суммы выплаты, предусмотренной федеральным законом "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 федерального закона "Об актах гражданского состояния". В связи с этим законопроект направлен на ежегодное увеличение указанной суммы 1 февраля текущего года в соответствии с реальным размером инфляции за прошедший год", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что в России с 2019 года по поручению президента РФ Владимира Путина была учреждена дополнительная мера поддержки для семей с тремя и более детьми. Таким семьям положена субсидия в размере 450 тысяч рублей из федерального бюджета на погашение ипотечного кредита. Уточняется, что указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом).
Останина добавила, что за прошедшие шесть лет размер данной выплаты ни разу не увеличивался, несмотря на инфляционные процессы и ежегодную индексацию иных мер поддержки, включая государственные пособия и материнский капитал. По словам парламентария, реализация данной выплаты внесла значительный вклад в демографические процессы в стране.
"По экспертным оценкам, субсидия на погашение ипотечных кредитов дала около 100 тысяч дополнительных рождений третьих и последующих детей. Отмечается, что это не более ранние рождения, а именно дополнительные рождения, которых без этой меры не случилось бы никогда", - заключается в документе.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Госдума утвердила праве на жилье детей погибших в приграничье военных
9 декабря, 12:50
 
ОбществоРоссияНина ОстанинаВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала