В ГД предложили выдавать сертификаты на два миллиона рублей молодым врачам - РИА Новости, 18.12.2025
03:58 18.12.2025
В ГД предложили выдавать сертификаты на два миллиона рублей молодым врачам
В ГД предложили выдавать сертификаты на два миллиона рублей молодым врачам
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили запустить федеральную программу "Целевой врачебный сертификат" для выпускников медицинских вузов,... РИА Новости, 18.12.2025
общество, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ
В ГД предложили выдавать сертификаты на два миллиона рублей молодым врачам

СР предложила выдавать сертификаты на два миллиона рублей молодым врачам

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили запустить федеральную программу "Целевой врачебный сертификат" для выпускников медицинских вузов, согласно которой каждый молодой врач получит два миллиона рублей на четыре года.
Обращение на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданство общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"Предлагается инициировать создание федеральной программы "Целевой врачебный сертификат" для выпускников медицинских высших учебных заведений. Номинал сертификата – два миллиона рублей на четыре года", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что активировать такой сертификат можно будет только после трудоустройства в медучреждение из утвержденного Минздравом перечня, и первоочередно это будут дефицитные регионы и сельские территории.
"По условиям программы каждый месяц в течение четырех лет к зарплате будет добавляться дополнительная сумма, что обеспечит стабильное финансовое поощрение работы в приоритетных медучреждениях", - отметил политик.
По его словам, введение предложенной нормы станет приличной суммой, которая подстегнёт интерес молодёжи к трудоустройству и поможет решить проблему дефицита кадров в здравоохранении.
"Несмотря на рост общего числа врачей в стране, в государственных медучреждениях их становится все меньше... А на селе и в малых городах, где медицинские работники нужны больше всего, нехватка кадров достигает критических значений", - сообщила РИА Новости Лантратова.
Причины, по мнению главы думского комитета, понятны: молодые специалисты уходят в частный сектор или уезжают в крупные города, где условия труда и оплата выше, но нельзя допускать, чтобы качество и доступность медицинской помощи зависели от места жительства.
"Поэтому предлагаем запустить федеральную программу "Целевой врачебный сертификат"…Такая финансовая поддержка станет своеобразным долгосрочным контрактом доверия: государство инвестирует в специалиста, а молодой врач - в систему здравоохранения. Уверены, такая мера поможет удержать кадры там, где они нужны больше всего, и обеспечит равный доступ к медицинской помощи для всех россиян - независимо от того, в крупном городе они живут или в отдаленной деревне", - подытожила она.
ОбществоСергей МироновЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
