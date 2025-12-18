Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали, как вырастет денежное довольствие военных в 2026 году
02:18 18.12.2025
В ГД рассказали, как вырастет денежное довольствие военных в 2026 году
В ГД рассказали, как вырастет денежное довольствие военных в 2026 году - РИА Новости, 18.12.2025
В ГД рассказали, как вырастет денежное довольствие военных в 2026 году
Денежное довольствие военнослужащих вырастет на 4% в России с 1 октября 2026 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). РИА Новости, 18.12.2025
россия
алексей говырин
единая россия
госдума рф
россия
россия, алексей говырин, единая россия, госдума рф
Россия, Алексей Говырин, Единая Россия, Госдума РФ
В ГД рассказали, как вырастет денежное довольствие военных в 2026 году

Говырин: с 1 октября 2026 военным повысят довольствие на 4%

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Денежное довольствие военнослужащих вырастет на 4% в России с 1 октября 2026 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"С 1 октября 2026 года на 4% повысят денежное довольствие военнослужащих", - сказал Говырин.
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Раскрыто, на сколько проиндексируют зарплаты бюджетникам в 2026 году
12 декабря, 01:58
 
Россия Алексей Говырин Единая Россия Госдума РФ
 
 
Версия 2023.1 Beta
