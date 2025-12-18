https://ria.ru/20251218/gosduma-2062800720.html
В ГД рассказали, как вырастет денежное довольствие военных в 2026 году
Денежное довольствие военнослужащих вырастет на 4% в России с 1 октября 2026 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T02:18:00+03:00
2025-12-18T02:18:00+03:00
2025-12-18T02:18:00+03:00
россия
алексей говырин
единая россия
госдума рф
россия
россия, алексей говырин, единая россия, госдума рф
Говырин: с 1 октября 2026 военным повысят довольствие на 4%