В Гонконге пока не зарегистрировали заболевших гриппом - РИА Новости, 18.12.2025
20:02 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/gonkong-2063047979.html
В Гонконге пока не зарегистрировали заболевших гриппом
В Гонконге пока не зарегистрировали заболевших гриппом - РИА Новости, 18.12.2025
В Гонконге пока не зарегистрировали заболевших гриппом
На официальном сайте Центра охраны здоровья департамента здравоохранения Гонконга (Специальный административный район КНР) пока не отмечено случаев заболевания... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T20:02:00+03:00
2025-12-18T20:02:00+03:00
В Гонконге пока не зарегистрировали заболевших гриппом

РИА Новости: в Гонконге пока не зафиксировали случаев заболевания гриппом

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. На официальном сайте Центра охраны здоровья департамента здравоохранения Гонконга (Специальный административный район КНР) пока не отмечено случаев заболевания гриппом в 2025 году, убедился корреспондент РИА Новости.
Первые случаи заболевания вирусом были зафиксированы в Гонконге в 1968 году. Гонконгский штамм является родоначальником всей линии гриппа А H3N2, циркулирующего по всему миру.
В разделе статистики заболеваемости в графе "новый грипп типа А" обозначено "0 случаев" за период с января по октябрь 2025 г. Данные за ноябрь и декабрь на сайте еще не представлены.
Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что гонконгский грипп является доминирующим штаммом в России.
Управление Роспотребнадзора по Московской области опровергло информацию некоторых СМИ об "эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье" и сообщило, что данная информация не соответствует действительности
Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в среду на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", что эпидемические пороги в России не превышены.
