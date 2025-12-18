https://ria.ru/20251218/gonkong-2063047979.html
В Гонконге пока не зарегистрировали заболевших гриппом
На официальном сайте Центра охраны здоровья департамента здравоохранения Гонконга (Специальный административный район КНР) пока не отмечено случаев заболевания... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T20:02:00+03:00
В Гонконге пока не зарегистрировали заболевших гриппом
