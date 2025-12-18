В Гонконге пока не зарегистрировали заболевших гриппом

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. На официальном сайте Центра охраны здоровья департамента здравоохранения Гонконга (Специальный административный район КНР) пока не отмечено случаев заболевания гриппом в 2025 году, убедился корреспондент РИА Новости.

В разделе статистики заболеваемости в графе "новый грипп типа А" обозначено "0 случаев" за период с января по октябрь 2025 г. Данные за ноябрь и декабрь на сайте еще не представлены.