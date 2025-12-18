Рейтинг@Mail.ru
Что говорил Нострадамус про 2026 год
16:54 18.12.2025 (обновлено: 18:19 18.12.2025)
Что говорил Нострадамус про 2026 год
Из года в год новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство людей по всему миру. Благо легендарный французский оракул написал их так много,... РИА Новости, 18.12.2025
Портрет Мишеля Нострадамуса
© Public domain
Портрет Мишеля Нострадамуса
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Андрей Сикорский. Из года в год новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство людей по всему миру. Благо легендарный французский оракул написал их так много, что хватит не на одну сотню лет. Вот и на 2026-й нашлась пара-тройка катренов. И для некоторых ничего хорошего ждать не приходится.

Он предупреждал

В ночь с 17 на 18 декабря все гадали, чего ждать от обращения президента Дональда Трампа к нации. В официальном сообщении Белого дома говорилось, что речь будет посвящена итогам года. Но карты спутал неожиданный "вброс" от журналиста Такера Карлсона.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации
"Членам конгресса сообщили, что война (с Венесуэлой. — Прим. ред.) неизбежна и о ней будет объявлено сегодня вечером в девять часов в обращении президента", — сказал он.
Штаты оправдывают свое военное присутствие в Карибском море борьбой с наркоторговлей. Осенью они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения у берегов Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозили наркотики. Вслед за этим Трамп объявил блокаду всем нефтяным танкерам, следующим в страну и из нее.
Аналогичными мерами американский лидер пригрозил Мексике и Колумбии — они, по его мнению, также замешаны в мировом наркобизнесе. Непредсказуемость нынешнего президента США не перестает удивлять многих. Но был тот, для кого все было ясно еще пятьсот лет назад.
Ла-Гуайра, Венесуэла
В одном из пророчеств Мишеля Нострадамуса есть такие строки: "Орел, находящийся на знаменах, с другими птицами в бою сойдется…" Аналогия напрашивается сама собой. На гербе США красуется могучий орел. На гербе Венесуэлы пернатого нет. В отличие от уже упомянутых Мексики и Колумбии: их символы — беркут и кетцаль.
Выходит, звезды не обманывали французского оракула? И написанному полтысячелетия назад приходится верить? После таких откровений тех, кто думает иначе, с каждым разом становится все меньше.

Гороскоп для короля

Он родился 14 декабря 1503-го в городке Сен-Реми-де-Прованс на юге Франции. С детства был любознателен, особый интерес проявлял к медицине. А в юности всерьез увлекся астрологией. И вскоре стал составлять гороскопы для друзей и знакомых.
Участники рыцарского турнира святого Георгия в рамках фестиваля "Времена и эпохи" в музее-заповеднике "Коломенское"
В 1555-м вышли в свет его знаменитые "Центурии" — короткие стихотворения, в которых зашифрованы события грядущих столетий. Поначалу сборник не пользовался популярностью. Все изменилось, когда Нострадамус предсказал французскому королю Генриху II скорую смерть.
"Молодой лев, — писал он, — превзойдет старого на поле боя, <…> выцарапав ему глаза". Спустя пару месяцев монарх погиб во время рыцарского турнира — древко копья пробило его золотой шлем и попало прямо в глаз.
После такого уже никто не сомневался в пророческом даре Нострадамуса. О нем заговорила Европа, а после — и весь мир. По сей день толкователи пытаются разглядеть в его посланиях-шифрах грядущие события.
Портрет Мишеля Нострадамуса
"Запад теряет свой свет"

Вот и о годе грядущем французскому провидцу есть что рассказать. В центуриях, относящихся — по разным оценкам специалистов — к 2026-му, встречаются такие слова: "деньга мздоимца", "беспокойство на рынках". Из этого некоторые исследователи предполагают скорое начало отрицательного цикла в экономике.
Но есть и более тревожные выражения — "огонь с неба", "большой рой пчел". Аналитики интерпретируют их как символы наиболее влиятельных политических игроков — Дональда Трампа и Владимира Путина.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
И есть от чего маневрировать. Ведь Марс вступает в активную фазу. Когда Красная планета, пишет предсказатель, "проложит свой путь среди звезд", кровь "окропит святилище".
В других катренах Нострадамус пишет: "Ужасная война готовится на Западе"; "Слабые галеры объединят свои усилия. Под слабым натиском врага задрожит Братислава…"
Невольно задумаешься о дебатах в кулуарах штаба НАТО. О распоряжении замороженными российскими активами. И о посильном сопротивлении лидеров Словакии и Венгрии европарламентскому беспределу.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Но беспокоиться не стоит. "Три огня поднимаются с восточных сторон, в то время как Запад тихо теряет свой свет", — предрекает Нострадамус. Эти строки интерпретируют как сдвиг в балансе глобальных сил: Восток доминирует, Запад постигнет стратегическая неудача.

Перемирие и опасная передышка

Среди катренов о 2026-м есть и такие, что, по оценкам исследователей, можно отнести к судьбе Украины.
"После передышки новые одежды замышляют — коварство и обман. Первым умрет тот, кто это докажет. Под цветами Венеции таится коварство", — писал Нострадамус.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
На первой взгляд, с Незалежной — ничего общего. Однако… На днях пресс-секретарь президента России прокомментировал идею рождественского перемирия. "Мы хотим мира, — отметил Дмитрий Песков. — Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны".
И действительно, не кроется ли за этой самой "передышкой" некое "коварство"? Тем более если учесть, что таится оно, как указывает Нострадамус, "под цветами Венеции". А ведь известно, что на гербе знаменитого города на воде — желтый лев на голубом фоне.
Есть в строках французского пророка и такие, что прямо или косвенно можно расценить как возможный финал украинского конфликта.
Участник митинга представителей ресторанного бизнеса против планов введения из-за пандемии коронавируса "карантина выходного дня", который прошел у здания кабинета министров Украины в Киеве
"Сменят монарха, который попал в опасное положение. Закрытые в клетке увидятся с глазу на глаз", — писал он.
Референдум или выборы, о которых не так давно говорил Владимир Зеленский? Или суд? У толкователей пока нет точного ответа.

Вопрос открыт

Как нет ответа и на два других катрена — наиболее сложных и туманных.
Саммит НАТО в Гааге
"Внезапная смерть первого лица вызовет изменения и поставит нового на царство. Рано, но с опозданием поднимется он высоко таким молодым. Его будут бояться на море и на суше", — гласит один из них.
Кто этот лидер, миру еще предстоит узнать. Как и то, что скрыто во втором послании.
"Однажды две великие державы сойдутся. Их большая власть от этого увеличится. Новая земля будет на вершине могущества", — говорится в пророчестве.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
В этом случае поле для рассуждений куда шире. Так что не исключено, что мир в скором времени увидит, как сбылось еще одно из пугающе точных предсказаний великого Нострадамуса.
 
 
 
