https://ria.ru/20251218/god-2062902940.html
В Тверской области женщина получила условный срок за стрельбу по мальчику
В Тверской области женщина получила условный срок за стрельбу по мальчику - РИА Новости, 18.12.2025
В Тверской области женщина получила условный срок за стрельбу по мальчику
Суд в Тверской области дал 2 года условно женщине, выстрелившей из пневматической винтовки в сторону 8-летнего мальчика на квадроцикле, сообщила прокуратура... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:19:00+03:00
2025-12-18T13:19:00+03:00
2025-12-18T13:19:00+03:00
происшествия
россия
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
https://ria.ru/20251217/strelba-2062530837.html
россия
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тверская область
Происшествия, Россия, Тверская область
В Тверской области женщина получила условный срок за стрельбу по мальчику
Суд под Тверью дал 2 года условно женщине, выстрелившей в ребенка на квадроцикле