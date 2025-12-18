Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области женщина получила условный срок за стрельбу по мальчику
13:19 18.12.2025
В Тверской области женщина получила условный срок за стрельбу по мальчику
происшествия, россия, тверская область
Происшествия, Россия, Тверская область
В Тверской области женщина получила условный срок за стрельбу по мальчику

Суд под Тверью дал 2 года условно женщине, выстрелившей в ребенка на квадроцикле

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Суд в Тверской области дал 2 года условно женщине, выстрелившей из пневматической винтовки в сторону 8-летнего мальчика на квадроцикле, сообщила прокуратура региона.
"Прокуратура Максатихинского района поддержала государственное обвинение в отношении 68-летней местной жительницы. Она осуждена по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)… Суд… назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Инцидент произошел 10 августа в деревне Кострецы. Установлено, что женщина "из-за шума от квадроцикла, которым управлял 8-летний мальчик, произвела в его сторону не менее одного выстрела из пневматической винтовки, причинив ребенку легкий вред здоровью".
Уточняется, что суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с обвиняемой в пользу мальчика компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей.
