В Тверской области женщина получила условный срок за стрельбу по мальчику

Инцидент произошел 10 августа в деревне Кострецы. Установлено, что женщина "из-за шума от квадроцикла, которым управлял 8-летний мальчик, произвела в его сторону не менее одного выстрела из пневматической винтовки, причинив ребенку легкий вред здоровью".