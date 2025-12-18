Рейтинг@Mail.ru
"Рухнет изнутри": в Германии запаниковали после слов Мерца о деньгах России - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/germaniya-2062793086.html
"Рухнет изнутри": в Германии запаниковали после слов Мерца о деньгах России
"Рухнет изнутри": в Германии запаниковали после слов Мерца о деньгах России - РИА Новости, 18.12.2025
"Рухнет изнутри": в Германии запаниковали после слов Мерца о деньгах России
Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении ЕС два года использовать замороженные активы России в целях финансирования ВСУ грозит проигрышем в суде,... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T01:01:00+03:00
2025-12-18T01:01:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
фридрих мерц
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_0:13:3070:1740_1920x0_80_0_0_061cb3b0937d9cffe695c374774ab557.jpg
https://ria.ru/20251217/merts-2062767902.html
https://ria.ru/20251217/merts-2062519687.html
https://ria.ru/20251215/lavrov-2062245596.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_7e1200d98ccdf41c310717aa675d8025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
"Рухнет изнутри": в Германии запаниковали после слов Мерца о деньгах России

Полковник Тиле: планы Мерца помогать ВСУ за счет России грозят поражением в суде

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении ЕС два года использовать замороженные активы России в целях финансирования ВСУ грозит проигрышем в суде, такое мнение высказал отставной полковник бундесвера Ральф Тиле в интервью телеканалу Welt.
"Меня больше беспокоит, что это навредит Европе, <…> и мы столкнемся с потенциально серьезными последствиями для финансовой системы не только Бельгии, но и других европейцев, прежде всего Германии, и если мы проиграем в суде, то нам снова придется искать деньги", — сказал он.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц намерен лично добиваться решения ЕС об использовании активов России
Вчера, 21:29
По словам Тиле, все понимают, что бюджет Украины не сможет существовать без внешнего финансирования, однако сопротивление Бельгии и некоторых других стран привело к патовой ситуации с активами.
"Бюджет Украины должен откуда-то финансироваться, иначе она рухнет изнутри, ведь речь идет о суммах в 90-120 миллиардов, которые надо найти. Так что это очень деликатный вопрос, который может зайти в тупик", — пояснил эксперт.
Еврокомиссия рассчитывает добиться от стран ЕС решения об использовании российских активов на саммите 18-19 декабря. Мерц, выступая во вторник в эфире программы телеканала ZDF "Was nun?", оценил шансы на принятие ЕС такого решения как "50/50".
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц утверждает, что США согласились "защищать" Украину как страну НАТО
Вчера, 02:25
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) категорически отвергли предложение Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Лавров назвал слова Мерца об Израиле проявлением нацизма
15 декабря, 22:49
 
В миреУкраинаРоссияГерманияФридрих МерцЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала