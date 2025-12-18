"Рухнет изнутри": в Германии запаниковали после слов Мерца о деньгах России

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении ЕС два года использовать замороженные активы России в целях финансирования ВСУ грозит проигрышем в суде, такое мнение высказал отставной полковник бундесвера Ральф Тиле в интервью телеканалу Welt.
По словам Тиле, все понимают, что бюджет Украины не сможет существовать без внешнего финансирования, однако сопротивление Бельгии и некоторых других стран привело к патовой ситуации с активами.
"Бюджет Украины должен откуда-то финансироваться, иначе она рухнет изнутри, ведь речь идет о суммах в 90-120 миллиардов, которые надо найти. Так что это очень деликатный вопрос, который может зайти в тупик", — пояснил эксперт.
Еврокомиссия рассчитывает добиться от стран ЕС решения об использовании российских активов на саммите 18-19 декабря. Мерц, выступая во вторник в эфире программы телеканала ZDF "Was nun?", оценил шансы на принятие ЕС такого решения как "50/50".
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) категорически отвергли предложение Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
