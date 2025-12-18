"Рухнет изнутри": в Германии запаниковали после слов Мерца о деньгах России

"Бюджет Украины должен откуда-то финансироваться, иначе она рухнет изнутри, ведь речь идет о суммах в 90-120 миллиардов, которые надо найти. Так что это очень деликатный вопрос, который может зайти в тупик", — пояснил эксперт.