18.12.2025
17:05 18.12.2025
Герасимов прокомментировал учения НАТО с внеблоковыми странами
Учения НАТО с внеблоковыми странами "Защитник Европы" и "Балтийский страж" не способствуют повышению безопасности в Европе, заявил в четверг начальник Генштаба... РИА Новости, 18.12.2025
безопасность
европа
россия
босния и герцеговина
валерий герасимов
нато
европа
россия
босния и герцеговина
2025
Новости
безопасность, европа, россия, босния и герцеговина, валерий герасимов, нато
Безопасность, Европа, Россия, Босния и Герцеговина, Валерий Герасимов, НАТО
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Учения НАТО с внеблоковыми странами "Защитник Европы" и "Балтийский страж" не способствуют повышению безопасности в Европе, заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.
"В этом году проведено масштабное учение "Защитник Европы", в которое были вовлечены не только страны НАТО, но и внеблоковые государства: Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия и силы безопасности Косово. В ходе него к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск с отработкой различных вариантов применения сухопутных группировок. В Балтийской морской зоне развернута миссия (объединенных военно-морских сил) ОВМС НАТО "Балтийский страж", которая нацелена на затруднение российских морских перевозок в нарушение норм международного морского права", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.
По словам начальника Генштаба, все эти факторы не способствуют повышению безопасности в Европе, которая стала ареной противостояния Запада с Россией.
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Патрушев рассказал, на что похожи действия НАТО
25 июля, 03:13
 
БезопасностьЕвропаРоссияБосния и ГерцеговинаВалерий ГерасимовНАТО
 
 
