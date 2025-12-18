Герасимов прокомментировал учения НАТО с внеблоковыми странами

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Учения НАТО с внеблоковыми странами "Защитник Европы" и "Балтийский страж" не способствуют повышению безопасности в Европе, заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.