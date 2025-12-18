https://ria.ru/20251218/genshtab-2062985239.html
В Генштабе оценили возможность развертывания США ракетных комплексов
В Генштабе оценили возможность развертывания США ракетных комплексов - РИА Новости, 18.12.2025
В Генштабе оценили возможность развертывания США ракетных комплексов
Проработка США возможности развертывания ракетных комплексов дальностью более тысячи километров в АТР и Европе создает новый уровень нестабильности, заявил... РИА Новости, 18.12.2025
в мире
сша
европа
атр
валерий герасимов
вооруженные силы рф
сша
европа
атр
В Генштабе оценили возможность развертывания США ракетных комплексов
Герасимов: планы США по развертыванию ракетных комплексов ведут к нестабильности