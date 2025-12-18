Рейтинг@Mail.ru
В Генштабе оценили возможность развертывания США ракетных комплексов - РИА Новости, 18.12.2025
17:08 18.12.2025
В Генштабе оценили возможность развертывания США ракетных комплексов
Проработка США возможности развертывания ракетных комплексов дальностью более тысячи километров в АТР и Европе создает новый уровень нестабильности, заявил...
В Генштабе оценили возможность развертывания США ракетных комплексов

Герасимов: планы США по развертыванию ракетных комплексов ведут к нестабильности

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Проработка США возможности развертывания ракетных комплексов дальностью более тысячи километров в АТР и Европе создает новый уровень нестабильности, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
"После выхода США из Договора о РСМД активно прорабатывается возможность развертывания мобильных ракетных комплексов с дальностью поражения более 1 000 км в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это создает новый уровень нестабильности, провоцирует локальную гонку вооружений", - заявил Герасимов.
МИД: Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД
МИД: Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД
4 августа, 19:15
 
