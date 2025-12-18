В Генштабе оценили возможность развертывания США ракетных комплексов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Проработка США возможности развертывания ракетных комплексов дальностью более тысячи километров в АТР и Европе создает новый уровень нестабильности, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.