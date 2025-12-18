Рейтинг@Mail.ru
Герасимов назвал рост военного потенциала НАТО вызовом для России
17:05 18.12.2025
Герасимов назвал рост военного потенциала НАТО вызовом для России
Герасимов назвал рост военного потенциала НАТО вызовом для России
Рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении, заявил в РИА Новости, 18.12.2025
Герасимов назвал рост военного потенциала НАТО вызовом для России

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении, заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.
"Рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам нашей страны на Западном стратегическом направлении. Настрой НАТО на милитаризацию Европы закреплен в ходе саммита в июне этого года в Гааге", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.
Страны-участницы НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня в 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми государствами-членами блока. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава российского МИД Сергей Лавров после саммита стран-участниц альянса в Гааге отметил, что рост расходов блока на оборону не окажет значимого влияния на безопасность РФ.
