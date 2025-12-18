ГД приняла проекты об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроекты о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания.

Речь идет о лицах, которые признаны виновными в совершении уголовных преступлений или административных правонарушений по шести статьям КоАП РФ : за невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений закона об иноагентах, нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, призывы к введению санкций против РФ, дискредитацию Вооруженных сил РФ, участие в деятельности "нежелательной" организации.

Проектами вводится комплекс временных ограничительных мер, в том числе запрет на регистрацию физлица в качестве ИП или самозанятого, приостановка регистрации прав на недвижимость, приостановка действия водительского удостоверения.

Также предлагается ввести запрет регистрации транспортных средств. Таким лицам также будет отказано в заключении кредитного договора, некоторых нотариальных сделок и в предоставлении государственных и муниципальных онлайн-услуг.

Также для них будет действовать приостановка действия лицензий, запрет на дистанционное банковское обслуживание в РФ, замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества.

Согласно проекту, будет действовать и отказ в выполнении некоторых консульских действий, запрет на заключение сделок и иных действий в интересах такого лица по доверенности и запрет на использование электронной подписи.

Временные ограничения применяются в случае подтверждения совокупности некоторых оснований, в том числе вступление в силу приговора суда, подтвержденное уполномоченным федеральным органом исполнительной власти уклонение лица от исполнения наказания и подтвержденное нахождение лица за пределами РФ. Все эти меры будут вводиться по решению Генерального прокурора РФ или его заместителя. Кроме того, Генпрокуратура будет вести публичный список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Он будет размещен в открытом доступе в интернете.

Как указывается в проекте, основаниями для отмены таких мер станут: отмена приговора суда, подтвержденное исполнение в отношении лица наказания, подтвержденное нахождение лица на территории РФ или смерть физического лица, в отношении которого были применены временные ограничительные меры.

Генпрокурор или его заместитель также будут принимать решение об отмене таких мер.

Лицо, в отношении которого принимаются ограничительные меры, вправе обратиться в Генеральную прокуратуру с письменным мотивированным заявлением о его исключении из указанного списка. В течение 10 дней Генпрокуратурой должно быть принято решение об отмене временных ограничительных мер или об отказе в удовлетворении заявления.

При этом для получения физическим лицом, включенным в список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры, причитающихся ему выплат из бюджетов бюджетной системы РФ или денежных средств от физлица или юрлица, включенное в список физическое лицо обязано использовать специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке, подчеркивается в проекте.

Списание денежных средств со специального счета по обязательствам такого лица осуществляются в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы РФ. В случае исключения лица из соответствующего списка специальный счёт подлежит закрытию, а остаток денежных средств по заявлению передается этому лицу.