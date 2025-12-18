Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла проекты об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников
15:56 18.12.2025 (обновлено: 16:05 18.12.2025)
ГД приняла проекты об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников
ГД приняла проекты об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроекты о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и... РИА Новости, 18.12.2025
госдума рф, россия, генеральная прокуратура рф
Госдума РФ, Россия, Генеральная прокуратура РФ
ГД приняла проекты об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроекты о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания.
Речь идет о лицах, которые признаны виновными в совершении уголовных преступлений или административных правонарушений по шести статьям КоАП РФ: за невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений закона об иноагентах, нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, призывы к введению санкций против РФ, дискредитацию Вооруженных сил РФ, участие в деятельности "нежелательной" организации.
Проектами вводится комплекс временных ограничительных мер, в том числе запрет на регистрацию физлица в качестве ИП или самозанятого, приостановка регистрации прав на недвижимость, приостановка действия водительского удостоверения.
Также предлагается ввести запрет регистрации транспортных средств. Таким лицам также будет отказано в заключении кредитного договора, некоторых нотариальных сделок и в предоставлении государственных и муниципальных онлайн-услуг.
Также для них будет действовать приостановка действия лицензий, запрет на дистанционное банковское обслуживание в РФ, замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества.
Согласно проекту, будет действовать и отказ в выполнении некоторых консульских действий, запрет на заключение сделок и иных действий в интересах такого лица по доверенности и запрет на использование электронной подписи.
Временные ограничения применяются в случае подтверждения совокупности некоторых оснований, в том числе вступление в силу приговора суда, подтвержденное уполномоченным федеральным органом исполнительной власти уклонение лица от исполнения наказания и подтвержденное нахождение лица за пределами РФ. Все эти меры будут вводиться по решению Генерального прокурора РФ или его заместителя. Кроме того, Генпрокуратура будет вести публичный список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Он будет размещен в открытом доступе в интернете.
Как указывается в проекте, основаниями для отмены таких мер станут: отмена приговора суда, подтвержденное исполнение в отношении лица наказания, подтвержденное нахождение лица на территории РФ или смерть физического лица, в отношении которого были применены временные ограничительные меры.
Генпрокурор или его заместитель также будут принимать решение об отмене таких мер.
Лицо, в отношении которого принимаются ограничительные меры, вправе обратиться в Генеральную прокуратуру с письменным мотивированным заявлением о его исключении из указанного списка. В течение 10 дней Генпрокуратурой должно быть принято решение об отмене временных ограничительных мер или об отказе в удовлетворении заявления.
При этом для получения физическим лицом, включенным в список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры, причитающихся ему выплат из бюджетов бюджетной системы РФ или денежных средств от физлица или юрлица, включенное в список физическое лицо обязано использовать специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке, подчеркивается в проекте.
Списание денежных средств со специального счета по обязательствам такого лица осуществляются в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы РФ. В случае исключения лица из соответствующего списка специальный счёт подлежит закрытию, а остаток денежных средств по заявлению передается этому лицу.
Законопроектом предусматриваются гарантии обеспечения жизнедеятельности родителей, супруги (супруга) или детей физического лица, включенного в список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Отмечается, что если родственники ранее совместно проживали с указанным физлицом и не имеют самостоятельных источников дохода, то Генеральной прокуратурой РФ принимается решение о назначении таким членам семьи ежемесячного гуманитарного пособия в размере, установленном правительством РФ по согласованию с Банком России, за счет замороженных (блокированных) денежных средств физлица.
Госдума РФРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
