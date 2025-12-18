Госдума одобрила продление упрощенной перерегистрации в русских офшорах

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на 2026 год упрощенную процедуру редомициляции иностранных компаний в специальных административных районах РФ (САР), а также позволяющий владельцам корпоративных облигаций, номинированных в "недружественных" валютах, заместить их рублевыми бумагами.
Соответствующие поправки Госдума поддержала в рамках второго чтения законопроекта о выкупе долей в ООО не по балансовой, а по рыночной стоимости.
САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов для создания условий и механизмов возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Специальные административные районы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
Закон также предоставляет право российским эмитентам до конца 2026 года обменять находящиеся в обращении облигации, номинированные в валютах недружественных государств, на облигации в рублях.
Как пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, эти меры призваны стимулировать инвестиционную деятельность за счет снижения санкционных рисков для инвесторов, предоставления им возможности выхода из активов, связанных с "токсичными" валютами, роста ликвидности рынка облигаций и сокращения нагрузки на банковский капитал.
Кроме того, по обращению госкорпорации "Ростех" документ дополнен положениями, направленными на исполнение указания президента РФ об обеспечении долгосрочных гарантий реализации соглашения о государственно-частном партнерстве по развитию системы цифровой маркировки товаров и лекарственных средств, сообщил Гаврилов. Это соглашение заключено между Минпромторгом России и оператором данной системы - ООО "Оператор-ЦРПТ".
ЦБ снял ограничения на покупку валюты для иностранных инвесторов
1 августа, 16:52
Эти положения направлены на повышение стабильности и прозрачности экономического оборота, снижение доли контрафактной продукции и рост таможенных платежей, сохранение доли участия государства в этом операторе и неизменность условий оплаты услуг по предоставлению кодов маркировки для бизнеса, рассказал Гаврилов.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.