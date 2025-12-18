Госдума одобрила продление упрощенной перерегистрации в русских офшорах

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на 2026 год упрощенную процедуру редомициляции иностранных компаний в специальных административных районах РФ (САР), а также позволяющий владельцам корпоративных облигаций, номинированных в "недружественных" валютах, заместить их рублевыми бумагами.

Соответствующие поправки Госдума поддержала в рамках второго чтения законопроекта о выкупе долей в ООО не по балансовой, а по рыночной стоимости.

Закон также предоставляет право российским эмитентам до конца 2026 года обменять находящиеся в обращении облигации, номинированные в валютах недружественных государств, на облигации в рублях.

Как пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов , эти меры призваны стимулировать инвестиционную деятельность за счет снижения санкционных рисков для инвесторов, предоставления им возможности выхода из активов, связанных с "токсичными" валютами, роста ликвидности рынка облигаций и сокращения нагрузки на банковский капитал.

Кроме того, по обращению госкорпорации " Ростех " документ дополнен положениями, направленными на исполнение указания президента РФ об обеспечении долгосрочных гарантий реализации соглашения о государственно-частном партнерстве по развитию системы цифровой маркировки товаров и лекарственных средств, сообщил Гаврилов. Это соглашение заключено между Минпромторгом России и оператором данной системы - ООО "Оператор-ЦРПТ".

Эти положения направлены на повышение стабильности и прозрачности экономического оборота, снижение доли контрафактной продукции и рост таможенных платежей, сохранение доли участия государства в этом операторе и неизменность условий оплаты услуг по предоставлению кодов маркировки для бизнеса, рассказал Гаврилов.