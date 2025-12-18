Рейтинг@Mail.ru
В Газе обвинили Израиль в создании дефицита гумпомощи в анклаве - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/gaza-2062794560.html
В Газе обвинили Израиль в создании дефицита гумпомощи в анклаве
В Газе обвинили Израиль в создании дефицита гумпомощи в анклаве - РИА Новости, 18.12.2025
В Газе обвинили Израиль в создании дефицита гумпомощи в анклаве
Израиль пропустил менее 40% от обещанного объема поставок гуманитарной помощи в сектор Газа после заключения перемирия с палестинским движением ХАМАС, при этом... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T01:16:00+03:00
2025-12-18T01:16:00+03:00
в мире
израиль
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53da555481d5db88c65ef083c76d38dd.jpg
https://ria.ru/20251216/hamas-2062449378.html
https://ria.ru/20251216/palestintsy-2062308678.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9386df462736447c40668cb580f08899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас
В мире, Израиль, ХАМАС
В Газе обвинили Израиль в создании дефицита гумпомощи в анклаве

Власти Газы обвинили Израиль в создании дефицита гумпомощи в анклаве

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 18 дек - РИА Новости. Израиль пропустил менее 40% от обещанного объема поставок гуманитарной помощи в сектор Газа после заключения перемирия с палестинским движением ХАМАС, при этом ситуация в анклаве заметно ухудшается на фоне похолоданий и проливных дождей, рассказал РИА Новости глава пресс-офиса властей анклава Исмаил ас-Савабита.
Собеседник агентства подчеркнул, что сотни тысяч людей в Газе лишились домов в результате израильских бомбардировок.
Бойцы движения ХАМАС в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ХАМАС заявило о нарушениях Израилем перемирия в секторе Газа
16 декабря, 17:42
"Похолодания и дожди затронули сотни тысяч жителей сектора Газа, которые живут в обветшалых палатках и полуразрушенных центрах временного размещения. За этот период многие палатки просто затопило водой, а некоторые здания, которые ранее пострадали во время обстрелов израильской армии, обрушились", - сказал он.
По словам главы пресс-офиса, фактический объем поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи не соответствует договоренностям, достигнутым в результате подписания соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
"Израиль за последние 67 дней пропустил лишь только 39% гуманитарных грузов от обговоренного объема – это строительные материалы, топливо и пропан, который используется для газовых горелок, чтобы готовить еду. Намеренное создание дефицита призвано усугубить гуманитарных кризис", - добавил ас-Савабита.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.
За период конфликта между ХАМАС и Израилем погибли свыше 70,6 тысячи палестинцев, более 170 тысяч - ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны. Между тем, по оценкам региональных и международных структур, восстановление фактически полностью разрушенного анклава займет около десяти лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Иностранцы не будут отвечать за безопасность Газы, заявили в ХАМАС
16 декабря, 10:44
 
В миреИзраильХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала