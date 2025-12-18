В Газе обвинили Израиль в создании дефицита гумпомощи в анклаве

КАИР, 18 дек - РИА Новости. Израиль пропустил менее 40% от обещанного объема поставок гуманитарной помощи в сектор Газа после заключения перемирия с палестинским движением ХАМАС, при этом ситуация в анклаве заметно ухудшается на фоне похолоданий и проливных дождей, рассказал РИА Новости глава пресс-офиса властей анклава Исмаил ас-Савабита.

Собеседник агентства подчеркнул, что сотни тысяч людей в Газе лишились домов в результате израильских бомбардировок.

"Похолодания и дожди затронули сотни тысяч жителей сектора Газа, которые живут в обветшалых палатках и полуразрушенных центрах временного размещения. За этот период многие палатки просто затопило водой, а некоторые здания, которые ранее пострадали во время обстрелов израильской армии, обрушились", - сказал он.

ХАМАС. По словам главы пресс-офиса, фактический объем поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи не соответствует договоренностям, достигнутым в результате подписания соглашения о прекращении огня между Израилем

"Израиль за последние 67 дней пропустил лишь только 39% гуманитарных грузов от обговоренного объема – это строительные материалы, топливо и пропан, который используется для газовых горелок, чтобы готовить еду. Намеренное создание дефицита призвано усугубить гуманитарных кризис", - добавил ас-Савабита.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.