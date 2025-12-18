Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Хоценко дал старт подаче газа на севере Омской области - РИА Новости, 18.12.2025
13:20 18.12.2025 (обновлено: 14:05 18.12.2025)
Губернатор Хоценко дал старт подаче газа на севере Омской области
Губернатор Хоценко дал старт подаче газа на севере Омской области
жкх, омская область, тара, виталий хоценко, газпром
Губернатор Хоценко дал старт подаче газа на севере Омской области

Губернатор Хоценко дал старт подаче газа на севере Омской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко дал старт подаче сетевого газа в три северных района региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
В Омской области состоялась церемония подачи газа в три северных района - Знаменский, Тарский и Тевризский. Ранее они получали его истощившегося Тевризского газоконденсатного месторождения. В мероприятии приняли участие губернатор, председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов, заместитель гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Алексей Бугаенко, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Омск", АО "Омскоблгаз" Евгений Еловик.
"Для Омской области это принципиально важный этап развития северных территорий. Мы последовательно выполняем задачи, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, по обеспечению муниципалитетов современной и надежной инфраструктурой. Подача сетевого газа создает прочную основу для развития экономики, социальной сферы и жилищного строительства, позволяет людям планировать будущее, уверенно жить и работать на севере области", - сказал Хоценко.
Для обеспечения бесперебойной подачи газа был построен газопровод-отвод от газораспределительной станции "Большереченская" до ГРС "Тарская" протяжённостью 94 километра, а также газопровод-связка длиной 5,5 километров от ГРС "Тарская" до существующих сетей газораспределения в районе города Тары.
Подобная инфраструктура обеспечивает бесперебойное газоснабжение более 3,7 тысячи потребителей и 17 котельных на севере региона. Также это обеспечивает условия для дальнейшей газификации. Создана техническая возможность для первого подключения к природному газу еще более 6,2 тысячи домовладений.
