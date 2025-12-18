Суд рассмотрит иск о продлении принудительного лечения "шамана" Габышева

ЯКУТСК, 18 дек – РИА Новости. Якутский городской суд в пятницу рассмотрит иск о продлении принудительного лечения "шамана" Александра Габышева, защита добивается его перевода на амбулаторное лечение, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Тимофеева.

Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.