Суд рассмотрит иск о продлении принудительного лечения "шамана" Габышева - РИА Новости, 18.12.2025
22:08 18.12.2025
Суд рассмотрит иск о продлении принудительного лечения "шамана" Габышева
якутск, уссурийск, москва, александр габышев (якутский шаман), ольга тимофеева (депутат гд), якутский городской суд
Якутск, Уссурийск, Москва, Александр Габышев (якутский шаман), Ольга Тимофеева (депутат ГД), Якутский городской суд
Суд рассмотрит иск о продлении принудительного лечения "шамана" Габышева

РИА Новости: 19 декабря суд рассмотрит иск о продлении лечения "шамана" Габышева

CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
Александр Габышев. Архивное фото
ЯКУТСК, 18 дек – РИА Новости. Якутский городской суд в пятницу рассмотрит иск о продлении принудительного лечения "шамана" Александра Габышева, защита добивается его перевода на амбулаторное лечение, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Тимофеева.
Решением суда в сентябре 2025 года Габышева перевели в учреждение общего типа – Якутский психоневрологический диспансер. До этого времени с апреля 2022 года "шаман" находился в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда был переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа.
«
"Завтра, 19 декабря, Якутский городской суд рассмотрит иск ЯРПНД о продлении принудительных мер медицинского характера в отношении Александра Габышева. Мы считаем, что он достаточно времени находится, не нуждается дальше… Просили бы на амбулаторное (лечение – ред.). В последний раз я его видела, когда его привезли в Якутск осенью. Сейчас карантин", - рассказала Тимофеева.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
Заседание суда
В Якутии экс-замминистра молодежи Мохначевской отказали в домашнем аресте
1 ноября, 19:42
 
ЯкутскУссурийскМоскваАлександр Габышев (якутский шаман)Ольга Тимофеева (депутат ГД)Якутский городской суд
 
 
