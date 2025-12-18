Суд рассмотрит иск о продлении принудительного лечения "шамана" Габышева

ЯКУТСК, 18 дек – РИА Новости. Якутский городской суд в пятницу рассмотрит иск о продлении принудительного лечения "шамана" Александра Габышева, защита добивается его перевода на амбулаторное лечение, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Тимофеева.
Решением суда в сентябре 2025 года Габышева перевели в учреждение общего типа – Якутский психоневрологический диспансер. До этого времени с апреля 2022 года "шаман" находился в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда был переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа.
"Завтра, 19 декабря, Якутский городской суд рассмотрит иск ЯРПНД о продлении принудительных мер медицинского характера в отношении Александра Габышева. Мы считаем, что он достаточно времени находится, не нуждается дальше… Просили бы на амбулаторное (лечение – ред.). В последний раз я его видела, когда его привезли в Якутск осенью. Сейчас карантин", - рассказала Тимофеева.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.