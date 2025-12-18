https://ria.ru/20251218/g7-2063030843.html
Песков назвал G7 отжившим форматом
Песков назвал G7 отжившим форматом
Россия считает G7 отжившим форматом, который находится в стадии деградации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
Песков: РФ считает G7 отжившим форматом, который находится в стадии деградации