Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал G7 отжившим форматом - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 18.12.2025 (обновлено: 18:58 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/g7-2063030843.html
Песков назвал G7 отжившим форматом
Песков назвал G7 отжившим форматом - РИА Новости, 18.12.2025
Песков назвал G7 отжившим форматом
Россия считает G7 отжившим форматом, который находится в стадии деградации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:47:00+03:00
2025-12-18T18:58:00+03:00
g7
россия
дмитрий песков
в мире
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023270703_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_7293af68a1fd5a3d4f1a6588ddde3ee3.jpg
https://ria.ru/20251218/rossiya-2063030711.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023270703_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_39d3e06cbf3b6ec309a96e90cd375f7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
g7, россия, дмитрий песков, в мире, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
G7, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Песков назвал G7 отжившим форматом

Песков: РФ считает G7 отжившим форматом, который находится в стадии деградации

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЛоготип саммита G7
Логотип саммита G7 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Логотип саммита G7. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия считает G7 отжившим форматом, который находится в стадии деградации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия по-прежнему не заинтересована в воссоединении с "Большой семеркой".
«

"Считаем, что это отживший себя формат, который находится в стадии деградации. Однозначно совершенно, что "Большая семерка" находится в стадии деградации с точки зрения потенциала экономического развития, с точки зрения населения и демографических процессов, с точки зрения вклада в развитие глобальных технологий", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24".

Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Песков рассказал о развитии отношений России с глобальным большинством
Вчера, 18:46
 
G7РоссияДмитрий ПесковВ миреВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала