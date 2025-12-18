Песков назвал G7 отжившим форматом

«

"Считаем, что это отживший себя формат, который находится в стадии деградации. Однозначно совершенно, что "Большая семерка" находится в стадии деградации с точки зрения потенциала экономического развития, с точки зрения населения и демографических процессов, с точки зрения вклада в развитие глобальных технологий", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24".