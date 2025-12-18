https://ria.ru/20251218/g7-2063029932.html
Россия не заинтересована в возвращении в G7, заявил Песков
Россия не заинтересована в возвращении в G7, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2025
Россия не заинтересована в возвращении в G7, заявил Песков
Россия по-прежнему не заинтересована в воссоединении с "Большой семеркой", заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
россия
g7
дмитрий песков
владимир путин
россия
Россия не заинтересована в возвращении в G7, заявил Песков
Песков: РФ по-прежнему не заинтересована в воссоединении с G7