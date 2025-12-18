Рейтинг@Mail.ru
18:45 18.12.2025 (обновлено: 19:15 18.12.2025)
Россия не заинтересована в возвращении в G7, заявил Песков
Россия не заинтересована в возвращении в G7, заявил Песков
Россия по-прежнему не заинтересована в воссоединении с "Большой семеркой", заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:45:00+03:00
2025-12-18T19:15:00+03:00
россия, g7, дмитрий песков, владимир путин
Россия, G7, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Россия не заинтересована в возвращении в G7, заявил Песков

Песков: РФ по-прежнему не заинтересована в воссоединении с G7

Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия по-прежнему не заинтересована в воссоединении с "Большой семеркой", заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Мы по-прежнему не заинтересованы в каком-то воссоединении с "Семеркой", ибо считаем, что это отживший себя формат, который находится в стадии деградации", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В 2025 году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею США о создании объединения Core 5
