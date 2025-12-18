https://ria.ru/20251218/fsb-2062823939.html
ФСБ показала уничтожение бомбы, которую несла девушка в Волгодонске
ФСБ показала уничтожение бомбы, которую несла девушка в Волгодонске - РИА Новости, 18.12.2025
ФСБ показала уничтожение бомбы, которую несла девушка в Волгодонске
ФСБ показала видео уничтожения бомбы, которую 16-летняя девушка хотела передать чиновнику в Волгодонске. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T08:39:00+03:00
2025-12-18T08:39:00+03:00
2025-12-18T08:39:00+03:00
происшествия
волгодонск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062822687_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79221e89aeff5e006fdf308dabf98a7a.jpg
https://ria.ru/20251218/ria-2062821801.html
волгодонск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062822687_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8bbcfa2adc6e6c337c421bf1605c477b.jpg
Уничтожение взрывного устройства и допрос девушки, которая хотела передать его чиновнику в Волгодонске
ФСБ показала видео уничтожения взрывного устройства, которое 16-летняя девушка хотела передать чиновнику в Волгодонске.
2025-12-18T08:39
true
PT5M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгодонск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Волгодонск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала уничтожение бомбы, которую несла девушка в Волгодонске
ФСБ показала видео уничтожения бомбы, которую девушка хотела передать чиновнику