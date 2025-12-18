Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала уничтожение бомбы, которую несла девушка в Волгодонске - РИА Новости, 18.12.2025
08:39 18.12.2025
ФСБ показала уничтожение бомбы, которую несла девушка в Волгодонске
Уничтожение взрывного устройства и допрос девушки, которая хотела передать его чиновнику в Волгодонске
ФСБ показала видео уничтожения взрывного устройства, которое 16-летняя девушка хотела передать чиновнику в Волгодонске.
ФСБ показала уничтожение бомбы, которую несла девушка в Волгодонске

ФСБ показала видео уничтожения бомбы, которую девушка хотела передать чиновнику

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ФСБ показала видео уничтожения бомбы, которую 16-летняя девушка хотела передать чиновнику в Волгодонске.
На видео показано, как сапёр в защитном костюме с соблюдением всех мер предосторожности подносит заряд к рюкзаку с взрывным устройством, после чего рюкзак уничтожают.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Волгодонске россиянки 2009 года рождения, которая собиралась передать рюкзак с взрывным устройством (10 кг в тротиловом эквиваленте и поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей) чиновнику в городской администрации. Девушка пояснила, что примерно месяц назад она стала жертвой интернет-мошенников.
Силовики в результате антитеррористических мероприятий в Волгодонске Ростовской области предотвратили задумывавшийся спецслужбами Украины теракт - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ФСБ раскрыла подробности сорванного теракта в Волгодонске
08:17
 
ПроисшествияВолгодонскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
