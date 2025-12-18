ФСБ раскрыла архивы о преступлениях поляков в Восточной Пруссии после ВОВ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Польские жители бывших германских районов Восточной Пруссии, отошедших к Польше после падения Третьего рейха, враждебно относились к местным немцам, грабили их, избивали и убивали, причем польские власти обосновывали самочинный захват имущества как компенсацию за преступления нацистов – об этом свидетельствуют рассекреченные архивные документы, опубликованные ФСБ России.

Передача Польше части Восточной Пруссии началась в середине мая 1945 года. В городах Восточной Пруссии, отошедших к Польше, оставались советские военные комендатуры, которые не вмешивались в административные функции местных польских органов и оказывали полякам содействие в наведении порядка.

В справке начальника управления советской военной контрразведки "Смерш" 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта Павла Зеленина от 15 мая 1945 года отмечалось: "В районы, отходящие от бывшей Восточной Пруссии к Польше – Варшавское польское правительство назначает работников местной власти и постепенно переселяет поляков из районов Польши… В большие города и районные центры назначены президенты городов, прибывшие со своим штатом и охраной из числа поляков. За последнее время отмечены факты, когда местные польские управления заняли не весьма правильную линию по отношению установленных порядков Военными комендантами городов".

Самочинные "репарации"

Как отмечал Зеленин, наведением порядка в городах польские местные власти почти не занимались, а старались захватить в сельских районах сельскохозяйственный инвентарь и свозить его на свои склады, в том числе на территорию Польши с Восточной Пруссии. "При этом они заявляют – все, что находится в Восточной Пруссии, должно остаться на месте в порядке компенсации тех разрушений, которые немцы причинили Польше… По отношению к оставшимся немцам поляки заняли не совсем правильную линию, не давая им осесть на своих местах, причем забирая у них их же имущество, личные вещи, ценности. Этим самым обостряют последних против себя", - сообщал Зеленин.

Уполномоченный НКВД СССР по Восточной Пруссии генерал-лейтенант Федор Тутушкин 21 июня 1945 года направил наркому внутренних дел СССР маршалу Лаврентию Берии докладную записку о результатах работы, проделанной оперативными секторами с 10 мая по 20 июня 1945-го года. В записке сообщалось, что количество немецкого населения в районах и городах Восточной Пруссии составляет более 230 тысяч человек, причем идет прирост населения за счет немцев, прибывающих из центральных районов Германии

Избиения и убийства

О ситуации, сложившейся в этот период в Восточной Пруссии, Тутушкин докладывал: "Обстановка в Восточной Пруссии в данное время сравнительно спокойная, однако на территории Инстербургского и Иоганнисбургского оперативных секторов зарегистрировано проявление террористических и бандитских групп, сопровождавшиеся убийством одиночных военнослужащих и гражданских лиц".

Кроме того, уполномоченный НКВД по Восточной Пруссии акцентировал внимание наркома внутренних дел СССР на отношение поляков к гражданам немецкой национальности на территории, отошедшей к Польше.

"По данным агентуры и официальных источников установлено, что на территории Восточной Пруссии, отошедшей к Польше, с передачей власти к полякам, польское население враждебно настроено к немецкому населению, имеется ряд случаев, когда поляки публично избивают и грабят немецких граждан. Зарегистрирован случай в поселке Мазурин – Зиглунд, когда военнослужащий польской армии выстрелом из огнестрельного оружия убил подростка-немца, который не хотел идти работать к полякам, а изъявил свое желание работать у русских", - докладывал Тутушкин.

В итоге немцы стали по-своему выказывать протест.

"Немецкое население, проживающее в городе Зенсбург, на своих домах вывесило красные флаги. Представитель польской власти в городе издал приказ немедленно все советские флаги снять и вывесить польские. В связи с этим среди немецкого населения имеется массовое недовольство по отношению к полякам. Немцы открыто заявляют: "Лучше поехать в Сибирь к русским, чем остаться с поляками в Восточной Пруссии", - отмечал Тутушкин.

В сентябре нынешнего года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Мерц в ходе приема польского президента Кароля Навроцкого в Берлине в очередной раз отвергли требования Польши выплатить репарации за ущерб после Второй мировой войны.

Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов на тот момент) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.