Франция привлекла военных к борьбе с эпидемией, сообщает Reuters

ПАРИЖ, 18 дек - РИА Новости. Франция привлекла военнослужащих для борьбы со вспышкой в стране нодулярного дерматита через ускорение вакцинации крупного рогатого скота, сообщает в четверг агентство Reuters

Нодулярный дерматит - это заразное инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов. Для человека оно не представляет опасности, а для крупного рогатого скота является смертельно опасным. После его вспышки в ряде французских департаментов в декабре 2025 года власти приняли решение начать принудительный забой скота в тех стадах, где зафиксировали болезнь. Это вызвало возмущение фермеров, которые начали организовывать протесты. Профсоюз "Крестьянская конфедерация" (Confédération paysanne) в свою очередь поддержал бастующих фермеров.

"Франция привлекла своих военнослужащих к (проведению - ред.) и ускорению вакцинации крупного рогатого скота,... стремясь сдержать вспышку (нодулярного дерматита - ред.)", - говорится в материале.

Французские вооруженные силы доставили транспортными самолетами сотни тысяч доз вакцины для скота на одну из военных баз в Тулузе на юго-западе страны. Военнослужащие отправятся с ними в пораженные вспышкой юго-западные департаменты Франции , чтобы оказать содействие в проведении вакцинации 750 тысяч голов скота. Большая часть доз вакцины взята из французских запасов, а меньшая приобретена Парижем Нидерландов , сообщает Рейтер.

Помимо этого, правительство привлекло к борьбе с болезнью несколько десятков военных врачей-ветеринаров для направления непосредственно в затронутые вспышкой департаменты. Роль военных будет особенно важна при проведении вакцинации в юго-западном департаменте Арьеж, где мало гражданских ветеринаров, говорится в материале.

Правительство Франции планирует завершить кампанию по вакцинации в течение месяца, уточняет Рейтер.

В среду телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источник в сфере безопасности, что около 2,5 тысячи французских фермеров присоединились к акциям протеста из-за политики властей по борьбе со вспышкой нодулярного дерматита. Днем ранее телеканал сообщал, что протестующие фермеры перекрыли по меньшей мере пять автодорог на юго-западе страны, а также по одной крупной дороге на юге Франции и в столичном регионе Иль-де-Франс

Ранее протестные акции из-за государственных мер по борьбе с нодулярным дерматитом прошли в департаментах Арьеж на юге, Ло и Гаронна на юго-западе и Ду на востоке страны. Эти протесты были разогнаны правоохранителями с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.