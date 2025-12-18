Франция привлекла военных к борьбе с эпидемией, сообщает Reuters

ПАРИЖ, 18 дек - РИА Новости. Франция привлекла военнослужащих для борьбы со вспышкой в стране нодулярного дерматита через ускорение вакцинации крупного рогатого скота, сообщает в четверг агентство Reuters.
Нодулярный дерматит - это заразное инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов. Для человека оно не представляет опасности, а для крупного рогатого скота является смертельно опасным. После его вспышки в ряде французских департаментов в декабре 2025 года власти приняли решение начать принудительный забой скота в тех стадах, где зафиксировали болезнь. Это вызвало возмущение фермеров, которые начали организовывать протесты. Профсоюз "Крестьянская конфедерация" (Confédération paysanne) в свою очередь поддержал бастующих фермеров.
"Франция привлекла своих военнослужащих к (проведению - ред.) и ускорению вакцинации крупного рогатого скота,... стремясь сдержать вспышку (нодулярного дерматита - ред.)", - говорится в материале.
Французские вооруженные силы доставили транспортными самолетами сотни тысяч доз вакцины для скота на одну из военных баз в Тулузе на юго-западе страны. Военнослужащие отправятся с ними в пораженные вспышкой юго-западные департаменты Франции, чтобы оказать содействие в проведении вакцинации 750 тысяч голов скота. Большая часть доз вакцины взята из французских запасов, а меньшая приобретена Парижем у Нидерландов, сообщает Рейтер.
Помимо этого, правительство привлекло к борьбе с болезнью несколько десятков военных врачей-ветеринаров для направления непосредственно в затронутые вспышкой департаменты. Роль военных будет особенно важна при проведении вакцинации в юго-западном департаменте Арьеж, где мало гражданских ветеринаров, говорится в материале.
Правительство Франции планирует завершить кампанию по вакцинации в течение месяца, уточняет Рейтер.
В среду телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источник в сфере безопасности, что около 2,5 тысячи французских фермеров присоединились к акциям протеста из-за политики властей по борьбе со вспышкой нодулярного дерматита. Днем ранее телеканал сообщал, что протестующие фермеры перекрыли по меньшей мере пять автодорог на юго-западе страны, а также по одной крупной дороге на юге Франции и в столичном регионе Иль-де-Франс.
Ранее протестные акции из-за государственных мер по борьбе с нодулярным дерматитом прошли в департаментах Арьеж на юге, Ло и Гаронна на юго-западе и Ду на востоке страны. Эти протесты были разогнаны правоохранителями с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.
Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар заявила 13 декабря, что правительство страны вакцинирует почти миллион коров в рамках борьбы со вспышкой нодулярного дерматита. Несколько дней спустя, 17 декабря, Женевар объявила, что французские власти больше не наблюдают очагов распространения нодулярного дерматита, из-за которого были забиты несколько тысяч коров.