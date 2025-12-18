Французские фермеры угрожают перекрыть дороги к горнолыжным курортам

ПАРИЖ, 18 дек – РИА Новости. Французские фермеры, протестующие против забоя скота, заразившегося нодулярным дерматитом, угрожают перекрыть подъезды к горнолыжным курортам в департаменте Верхние Пиренеи на юго-западе страны, сообщает в четверг Французские фермеры, протестующие против забоя скота, заразившегося нодулярным дерматитом, угрожают перекрыть подъезды к горнолыжным курортам в департаменте Верхние Пиренеи на юго-западе страны, сообщает в четверг радиостанция ici

Нодулярный дерматит - это заразное инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов. Для человека оно не представляет опасности, а для крупного рогатого скота является смертельно опасным. После его вспышки в ряде французских департаментов в декабре 2025 года власти приняли решение начать принудительный забой скота в тех стадах, где зафиксировали болезнь. Это вызвало возмущение фермеров, которые начали организовывать протесты.

"Фермеры, выступающие против забоя скота, пострадавшего от нодулярного дерматита, намерены перекрыть подъезды к горнолыжным курортам с утра четверга", - говорится в сообщении ici.

Фермеры планируют сначала частично перекрыть подъезды, однако, по словам представителя местного отделения профсоюза фермеров "Сельская Координация" Сильвана Аребета, если "тотальный забой" скота не будет остановлен, они установят полную блокаду, сообщает радиостанция.

По данным ici, из-за перекрытия доступа накануне рождественских каникул горнолыжные курорты рискуют потерять до 30% своей прибыли.

В среду телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источник в сфере безопасности, что около 2,5 тысячи французских фермеров присоединились к акциям протеста из-за политики властей по борьбе со вспышкой нодулярного дерматита.

Ранее протестные акции из-за государственных мер по борьбе с нодулярным дерматитом прошли в департаментах Арьеж на юге, Ло и Гаронна на юго-западе и Ду на востоке страны. Эти протесты были разогнаны правоохранителями с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.