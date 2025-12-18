Рейтинг@Mail.ru
Французские фермеры угрожают перекрыть дороги к горнолыжным курортам - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/frantsija-2062943283.html
Французские фермеры угрожают перекрыть дороги к горнолыжным курортам
Французские фермеры угрожают перекрыть дороги к горнолыжным курортам - РИА Новости, 18.12.2025
Французские фермеры угрожают перекрыть дороги к горнолыжным курортам
Французские фермеры, протестующие против забоя скота, заразившегося нодулярным дерматитом, угрожают перекрыть подъезды к горнолыжным курортам в департаменте... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:27:00+03:00
2025-12-18T15:27:00+03:00
в мире
франция
протесты фермеров в европе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062940707_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b0cf4e7a4f299e24c866b858f2aafa2.jpg
https://ria.ru/20251218/tysjacha-2062889072.html
https://ria.ru/20251217/protest-2062731605.html
https://ria.ru/20251212/frantsija-2061606762.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062940707_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_d2d5647cf8a5720ef6bd19201c2079b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, протесты фермеров в европе
В мире, Франция, Протесты фермеров в Европе
Французские фермеры угрожают перекрыть дороги к горнолыжным курортам

Во Франции фермеры угрожают перекрыть подъезды к горнолыжным курортам

© Getty Images / Anadolu/Mathieu PrudhommeПротестующие против забоя скота, заразившегося нодулярным дерматитом во Франции
Протестующие против забоя скота, заразившегося нодулярным дерматитом во Франции - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Mathieu Prudhomme
Протестующие против забоя скота, заразившегося нодулярным дерматитом во Франции
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 18 дек – РИА Новости. Французские фермеры, протестующие против забоя скота, заразившегося нодулярным дерматитом, угрожают перекрыть подъезды к горнолыжным курортам в департаменте Верхние Пиренеи на юго-западе страны, сообщает в четверг радиостанция ici.
Нодулярный дерматит - это заразное инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов. Для человека оно не представляет опасности, а для крупного рогатого скота является смертельно опасным. После его вспышки в ряде французских департаментов в декабре 2025 года власти приняли решение начать принудительный забой скота в тех стадах, где зафиксировали болезнь. Это вызвало возмущение фермеров, которые начали организовывать протесты.
Фермеры перекрывают бульвар недалеко от места проведения саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Тысячи фермеров прибыли в Брюссель на акцию протеста
Вчера, 12:38
"Фермеры, выступающие против забоя скота, пострадавшего от нодулярного дерматита, намерены перекрыть подъезды к горнолыжным курортам с утра четверга", - говорится в сообщении ici.
Фермеры планируют сначала частично перекрыть подъезды, однако, по словам представителя местного отделения профсоюза фермеров "Сельская Координация" Сильвана Аребета, если "тотальный забой" скота не будет остановлен, они установят полную блокаду, сообщает радиостанция.
По данным ici, из-за перекрытия доступа накануне рождественских каникул горнолыжные курорты рискуют потерять до 30% своей прибыли.
В среду телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источник в сфере безопасности, что около 2,5 тысячи французских фермеров присоединились к акциям протеста из-за политики властей по борьбе со вспышкой нодулярного дерматита.
Протест фермеров перед зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Французские фермеры вышли на протест против договора ЕС — Меркосур
17 декабря, 18:08
Ранее протестные акции из-за государственных мер по борьбе с нодулярным дерматитом прошли в департаментах Арьеж на юге, Ло и Гаронна на юго-западе и Ду на востоке страны. Эти протесты были разогнаны правоохранителями с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.
Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар заявила 13 декабря, что правительство Франции вакцинирует почти миллион коров в рамках борьбы со вспышкой нодулярного дерматита.
Акция протеста фермеров на юге Франции - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Во Франции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров
12 декабря, 10:51
 
В миреФранцияПротесты фермеров в Европе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала