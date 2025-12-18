ФНС предъявила экс-сенатору Тер-Аванесову требование на 64 миллиона рублей

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Столичная налоговая инспекция №14 предъявила признанному банкротом бывшему сенатору Александру Тер-Аванесову требование на сумму более 64 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Тер-Аванесов был признан банкротом в мае по заявлению банка ПСБ. Экс-сенатор тогда попросил суд сразу применить к нему процедуру реализации имущества, минуя начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов, призванную попытаться восстановить платежеспособность должника.
Суд включил в реестр требований кредиторов Тер-Аванесова около 1,9 миллиарда рублей его долга перед ПСБ. Задолженность образовалась по трем договорам об открытии кредитной линии 2013-2014 годов и подтверждена судебным актом Лефортовского райсуда, который в 2018 году сначала взыскал долг с заемщика, а в 2024 году на стадии исполнения решения утвердил мировое соглашение между банком и Тер-Аванесовым, которое заемщик не исполнил.
Основанием возникновения требования ФНС к экс-сенатору стал исполнительский сбор по постановлению судебных приставов-исполнителей от 13 мая 2024 года. В соответствии с законодательством ФНС является уполномоченным органом исполнительной власти, представляющим в делах о банкротстве требования об уплате обязательных платежей и иные требования государства по денежным обязательствам.
В настоящее время процедура реализации имущества Тер-Аванесова продлена до мая 2026 года.
Ранее РИА Новости сообщало, что Тер-Аванесову заочно предъявлено обвинение по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов. Он объявлен в розыск.
Тер-Аванесов в 2006-2015 годах был сенатором от Костромской области, в 2015-2016 годах – депутатом Костромской областной Думы. В верхней палате парламента в разное время входил в комитеты по экономической политике; по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения; а также в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
