ФНС предъявила экс-сенатору Тер-Аванесову требование на 64 миллиона рублей

Тер-Аванесов был признан банкротом в мае по заявлению банка ПСБ. Экс-сенатор тогда попросил суд сразу применить к нему процедуру реализации имущества, минуя начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов, призванную попытаться восстановить платежеспособность должника.

Суд включил в реестр требований кредиторов Тер-Аванесова около 1,9 миллиарда рублей его долга перед ПСБ. Задолженность образовалась по трем договорам об открытии кредитной линии 2013-2014 годов и подтверждена судебным актом Лефортовского райсуда, который в 2018 году сначала взыскал долг с заемщика, а в 2024 году на стадии исполнения решения утвердил мировое соглашение между банком и Тер-Аванесовым, которое заемщик не исполнил.