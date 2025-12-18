https://ria.ru/20251218/fitso-2062792031.html
Фицо сообщил, что в аэропорту Брюсселя серьезно повредили его самолет
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в аэропорту Брюсселя, куда он прилетел на саммит Европейского союза вечером в среду, серьезно повредили его... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:03:00+03:00
Фицо сообщил, что в аэропорту Брюсселя автомобиль серьезно повредил его самолет