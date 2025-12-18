Рейтинг@Mail.ru
00:54 18.12.2025 (обновлено: 12:03 18.12.2025)
Фицо сообщил, что в аэропорту Брюсселя серьезно повредили его самолет
в мире
брюссель
словакия
сербия
роберт фицо
александр вучич
facebook
евросоюз
в мире, брюссель, словакия, сербия, роберт фицо, александр вучич, facebook, евросоюз
В мире, Брюссель, Словакия, Сербия, Роберт Фицо, Александр Вучич, Facebook, Евросоюз
Фицо сообщил, что в аэропорту Брюсселя серьезно повредили его самолет

Фицо сообщил, что в аэропорту Брюсселя автомобиль серьезно повредил его самолет

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 18 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в аэропорту Брюсселя, куда он прилетел на саммит Европейского союза вечером в среду, серьезно повредили его самолет.
"Сложный саммит в Брюсселе начался нехорошо. В аэропорту нам автомобиль с трапом разбил самолет так, что он не пригоден к полетам, и мы должны оставить его здесь", — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Фицо выступил за восстановление отношений с Россией
13 декабря, 15:51
Он скептично оценил встречу на полях саммита ЕС со странами Западных Балкан, которые рассчитывают на членство в Европейском союзе.
"Я поддержал президента Сербии Александра Вучича, который намеренно не принимал участие в этом саммите, чтобы выразить протест против несправедливого обращения институтов Европейского союза с Сербией", — добавил Фицо.
© Фото : Robert Fico/XФото, опубликованное Робертом Фицо в соцсети X
Фото, опубликованное Робертом Фицо в соцсети X - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Robert Fico/X
Фото, опубликованное Робертом Фицо в соцсети X
Премьер Словакии отметил, что в то время, как Украину подталкивают к членству в Европейском союзе, хотя она к нему и не готова, Сербии вступить в Евросоюз мешают, несмотря на то что страна к этому подготовлена.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Не хочу быть частью": Фицо сделал громкое заявление о Европе
13 декабря, 02:05
 
