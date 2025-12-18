Рейтинг@Mail.ru
Замглавы ФБР покинет свой пост в январе - РИА Новости, 18.12.2025
01:42 18.12.2025
Замглавы ФБР покинет свой пост в январе
Замглавы ФБР покинет свой пост в январе
Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино заявил, что покидает свой пост в январе, однако не уточнил причину этого решения. РИА Новости, 18.12.2025
сша, дональд трамп, кэш патель, фбр
США, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР
Замглавы ФБР покинет свой пост в январе

Замглавы ФБР Дэн Бонджино заявил, что покидает свой пост в январе

Здание ФБР в Вашингтоне, США
Здание ФБР в Вашингтоне, США
© AP Photo / Cliff Owen
Здание ФБР в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино заявил, что покидает свой пост в январе, однако не уточнил причину этого решения.
"Я покидаю свой пост в ФБР в январе", - говорится в его сообщении в соцсети X.
В своей публикации Бонджино также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, генеральному прокурору США Пэм Бонди и директору ФБР Кэш Пателю за "предоставленную возможность" выполнять обязанности замдиректора ФБР. Причину ухода с поста он не указал.
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Бывшие агенты ФБР подали иск в суд на Пателя
9 декабря, 13:41
 
