Замглавы ФБР покинет свой пост в январе
Замглавы ФБР покинет свой пост в январе
Замглавы ФБР покинет свой пост в январе
Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино заявил, что покидает свой пост в январе, однако не уточнил причину этого решения.
Замглавы ФБР Дэн Бонджино заявил, что покидает свой пост в январе