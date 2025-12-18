ФАС предписала ПИК обеспечить доступ провайдерам в своих ЖК

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предписание застройщику ПИК обеспечить недискриминационный доступ интернет-провайдерам к инфраструктуре в своих ЖК, сообщила служба.

ФАС признала группу лиц ПИК нарушившей антимонопольное законодательство и выдала предписания. Организации должны обеспечить провайдерам недискриминационный доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи в жилых комплексах застройщика", - говорится в сообщении.

Служба считает, что действия ПИК ущемляют интересы жильцов и операторов связи, оказывающих услуги доступа к сети интернет. К организациям будут применены меры административного воздействия.

Ведомство продолжит работу по обеспечению доступа операторов к инфраструктуре для размещения сетей связи в многоквартирных домах. Это позволит предоставлять гражданам современные и качественные услуги по доступной цене, заверили там.

В мае ФАС сообщала, что выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИКа и продолжает проверку в связи с жалобами на эту ситуацию. Как выяснило ведомство, проблемы с доступом провайдеров в дома зафиксированы в тех объектах, где управляющая компания входит в группу ПИК и услуги связи предоставляются компанией "Ловител" (бренд Lovit) - единственным оператором самого застройщика.

Позже ПИК сообщил, что отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома. Позже, в июне, глава ведомства заявил, что продолжает проверку в жилых комплексах девелопера в связи с ограничениями в доступе операторов связи из-за монополиста - интернет-провайдера Lovit, однако результатов пока нет.