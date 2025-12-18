https://ria.ru/20251218/fas-2062792792.html
ФАС предупредила о недопущении роста цен на продукты на фоне изменения НДС
ФАС предупредила о недопущении роста цен на продукты на фоне изменения НДС - РИА Новости, 18.12.2025
ФАС предупредила о недопущении роста цен на продукты на фоне изменения НДС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила федеральные торговые сети и крупнейшие отраслевые объединения о недопущении роста цен на социально... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T00:59:00+03:00
2025-12-18T00:59:00+03:00
2025-12-18T11:40:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ашан
монетка
россия
ФАС предупредила о недопущении роста цен на продукты на фоне изменения НДС
ФАС: изменение НДС не является основанием для повышения цен на продукты питания
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила федеральные торговые сети и крупнейшие отраслевые объединения о недопущении роста цен на социально значимые товары на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС) — ставка по-прежнему останется на уровне десяти процентов, заявили в ведомстве.
Закон об изменении НДС с 20% до 22% вступит в силу с 1 января 2026 года.
"Изменение НДС не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. Ставка налога на добавленную стоимость для таких товаров по-прежнему составит десять процентов. Соответствующее письмо служба направила в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети", — сообщили в ФАС России
.
Отмечается, что служба обратила внимание участников рынка на необходимость недопущения экономически необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары и предупредила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности.
"В случае выявления нарушений ведомство будет принимать соответствующие меры реагирования", — заверили там.
Письмо было направлено в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России (СНСР), а также в сети ГК Х5, "Магнит", "Ашан
", "О'Кей", "Ленту", "Спар", "Метро", "Гиперглобус", "Зельгрос", "Мария Ра", "Монетка
", "Верный
", "Азбука вкуса
", "ВкусВилл
" и "Ярче".