ФАС предупредила о недопущении роста цен на продукты на фоне изменения НДС
00:59 18.12.2025 (обновлено: 11:40 18.12.2025)
ФАС предупредила о недопущении роста цен на продукты на фоне изменения НДС
ФАС предупредила о недопущении роста цен на продукты на фоне изменения НДС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила федеральные торговые сети и крупнейшие отраслевые объединения о недопущении роста цен на социально... РИА Новости, 18.12.2025
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ашан, монетка
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Ашан, Монетка
ФАС предупредила о недопущении роста цен на продукты на фоне изменения НДС

ФАС: изменение НДС не является основанием для повышения цен на продукты питания

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила федеральные торговые сети и крупнейшие отраслевые объединения о недопущении роста цен на социально значимые товары на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС) — ставка по-прежнему останется на уровне десяти процентов, заявили в ведомстве.
Закон об изменении НДС с 20% до 22% вступит в силу с 1 января 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин выразил надежду на временный характер повышения НДС
8 декабря, 17:35
"Изменение НДС не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. Ставка налога на добавленную стоимость для таких товаров по-прежнему составит десять процентов. Соответствующее письмо служба направила в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети", — сообщили в ФАС России.
Отмечается, что служба обратила внимание участников рынка на необходимость недопущения экономически необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары и предупредила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности.
"В случае выявления нарушений ведомство будет принимать соответствующие меры реагирования", — заверили там.
Письмо было направлено в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России (СНСР), а также в сети ГК Х5, "Магнит", "Ашан", "О'Кей", "Ленту", "Спар", "Метро", "Гиперглобус", "Зельгрос", "Мария Ра", "Монетка", "Верный", "Азбука вкуса", "ВкусВилл" и "Ярче".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Важно, чтобы с повышением НДС бизнес не уходил в тень, заявил Путин
8 декабря, 16:56
 
