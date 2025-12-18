Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото

ФАС предупредила о недопущении роста цен на продукты на фоне изменения НДС

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила федеральные торговые сети и крупнейшие отраслевые объединения о недопущении роста цен на социально значимые товары на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС) — ставка по-прежнему останется на уровне десяти процентов, заявили в ведомстве.

Закон об изменении НДС с 20% до 22% вступит в силу с 1 января 2026 года.

России. "Изменение НДС не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. Ставка налога на добавленную стоимость для таких товаров по-прежнему составит десять процентов. Соответствующее письмо служба направила в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети", — сообщили в ФАС

Отмечается, что служба обратила внимание участников рынка на необходимость недопущения экономически необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары и предупредила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности.