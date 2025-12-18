Рейтинг@Mail.ru
"Зловещее предупреждение". Выступление Путина вызвало переполох на Западе
09:23 18.12.2025 (обновлено: 10:46 18.12.2025)
"Зловещее предупреждение". Выступление Путина вызвало переполох на Западе
Президент России Владимир Путин выступил с жестким предупреждением Украине на расширенном заседании коллегии Минобороны, пишет Daily Express. РИА Новости, 18.12.2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил с жестким предупреждением Украине на расширенном заседании коллегии Минобороны, пишет Daily Express.
"Он сделал зловещее предупреждение: если Киев не будет говорить по существу, то Москва освободит земли военным путем", — говорится в публикации.
Издание напомнило, что на этой неделе Владимир Зеленский вновь отказался идти на уступки и признавать утерянные территории российскими. Авторы предположили, что слова Путина связаны именно с этими утверждениями.
Президент России ежегодно принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
