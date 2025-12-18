https://ria.ru/20251218/express-2062829082.html
"Зловещее предупреждение". Выступление Путина вызвало переполох на Западе
"Зловещее предупреждение". Выступление Путина вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 18.12.2025
"Зловещее предупреждение". Выступление Путина вызвало переполох на Западе
Президент России Владимир Путин выступил с жестким предупреждением Украине на расширенном заседании коллегии Минобороны, пишет Daily Express. РИА Новости, 18.12.2025
"Зловещее предупреждение". Выступление Путина вызвало переполох на Западе
Express: Путин сделал Украине зловещее предупреждение