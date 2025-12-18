Европа готовится к войне: какие вопросы это ставит перед Россией

Налицо раскол Запада, как он сложился в послевоенный период. Америка Дональда Трампа уходит в великодержавность. Такого варианта нет у объединенной Европы, создававшейся под цели биполярной конфронтации эпохи холодной войны. Еще в свое первое президентство Трамп поставил крест на проекте создания своего рода атлантической крепости Запада — в форме Трансатлантического инвестиционного и торгового партнерства. Оно не решало стоящих перед Америкой задач восстановления основ своей экономической и технологической мощи после глобализации, бенефициаром которой был исключительно финансовый сектор, если не говорить о подъеме всего остального мира, начиная с Китая.

Все соответствующие ресурсы должны быть под американским территориальным контролем, то есть крепость Северная Америка, включая Канаду, Мексику и Гренландию (Великобритании, по сути, сделавшей свой выбор на референдуме 2016 года, не придется болтаться как довесок континентальной Европы, и она рано или поздно свяжет свою судьбу с США). Об этом говорит и переиздание доктрины Монро в новой Стратегии национальной безопасности США.

По сути, европейские элиты не имеют запасных вариантов и выбирают войну, а с ней и продолжение войны на Украине как средство своего выживания. Именно канцлер Мерц заявляет о завершении "Пакс Американа" для Европы и в то же время предлагает Вашингтону Германию, находящуюся под американской оккупацией и не вполне суверенную, в качестве главного союзника в Европе. Одновременно Такер Карлсон говорит о том, что Америке нужен только один союзник — это Россия, что, надо сказать, отсылает ко множеству позитивных моментов в нашей общей истории.

Из этой качественно новой геополитической ситуации для нас встает целый ряд вопросов, ответы на которые необходимы для нашего стратегического планирования. Они следующие.

Каково будущее Евросоюза, который тоже на грани раскола? Налицо линии напряженности по осям север — юг и запад — восток. Своя игра в Европе у США, которые через украинский проект достигли главной цели — ликвидации Европы как геополитического и экономического соперника, а заодно и как рынка Китая. Европа становится источником реиндустриализации США и одновременно белой иммиграции. Отрезав ее от российских энергетических ресурсов, Трамп поставил ее в зависимость от американских сланцевых. Значит ли это, что Европа — отработанный геополитический ресурс?

Что касается милитаризации Европы, повторение ли это опыта нацистской Германии и каков ресурс этой политики, которая рвет послевоенный "общественный договор" о социально ориентированной экономике? Насколько это реалистично, тем более что для США Европа сохраняет значение как рынок своего ВПК, то есть НАТО как американский бизнес-проект? Сможет ли Европа конкурировать с Америкой за доступ к редкоземельным металлам? И вообще насколько реалистичен вариант коллективной веймаризации Европы? Можно ли войти в один и тот же поток дважды, ведь тогда не было социалки, а военное производство разрешило проблему безработицы? Или речь о том, чтобы милитаризм попросту доконал Европу?

Есть ли реальные варианты решения проблем иммиграции? Или это работает на европейский либеральный тоталитаризм? А русофобия и тезис о "российской агрессии" служат прикрытием для подавления культуры и свободы слова? Опять это отсылает нас к опыту межвоенного периода.

Если случится крах Евросоюза, то что произойдет на его месте: частичный демонтаж, полный распад — и что нам делать с этим "американским наследством"? Ясно, что часть Восточной и Центральной Европы будет тяготеть к нашим природным и иным ресурсам. Надо ли нам это, если учитывать опыт Советского Союза и СЭВ?

Какие исторические отпечатки могут иметь значение: Австро-Венгрия, Речь Посполитая, распад Германии, объединение которой дорого обошлось Европе и нам самим?

Германский вопрос так и не был решен. Сохраняется ли у американцев задача сдерживания Германии или вопрос отпал в рамках уничтожения Европы, включая ее обнищание в период после глобального финансового кризиса 2008 года и установления американцами с помощью мегафондов (BlackRock и других) своего контроля над корпоративной Европой (выкуп по дешевке контрольных или блокирующих пакетов акций ключевых банков и системообразующих компаний)?

Каково будущее НАТО, если очевиден развод между Америкой Трампа и либерально-глобалистской Европой? Ждет ли альянс судьба Западноевропейского союза, который длительное время существовал на бумаге? Как долго протянет он в условиях трансатлантического идеологического антагонизма? Нужен ли он Вашингтону как антироссийский плацдарм в Европе, если мы уже выиграли обе гонки вооружений — стратегических и обычных? И каково тогда следствие вывода Трампа о том, что реальная гонка в наше время — это экономическая и технологическая, причем в "треугольном" формате с Китаем?

Возможно ли создание в ближайшие годы на наших западных границах угроз безопасности России с участием США или без них и не потребует ли это превентивных действий с нашей стороны? Должны ли мы наблюдать, как Европа готовится к войне с нами? Каковы варианты реформы европейской архитектуры безопасности в рамках украинского урегулирования или по итогам СВО? Или мы можем полагаться на свой потенциал сдерживания, включая ядерное и средства поражения на стратегическую глубину, без наземных операций?