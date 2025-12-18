Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025
14:00 18.12.2025
В США рассказали, когда начнется новый этап урегулирования конфликта в Газе
В США рассказали, когда начнется новый этап урегулирования конфликта в Газе
Второй этап по урегулированию конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа начнется в первой половине январе, обсуждается размещение... РИА Новости, 18.12.2025
В США рассказали, когда начнется новый этап урегулирования конфликта в Газе

Бахбах: второй этап урегулирования конфликта в Газе начнется в январе

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Второй этап по урегулированию конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа начнется в первой половине январе, обсуждается размещение турецких миротворцев, сообщил изданию Asharq Al-Awsat американский посредник Бишара Бахбах.
"Второй этап прекращения огня в секторе Газа начнется в первую или вторую неделю января - после встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для обсуждения проблемных вопросов", - сказал он.
По его словам, несмотря на категоричную позицию еврейского государства относительно участия турецких подразделений в составе стабилизационных сил в Газе, США положительно рассматривают роль Анкары в разоружении ХАМАС.
"Турция находится в наиболее тесных отношениях с ХАМАС, у нее больше возможностей договориться с движением по вопросу вооружения… Присутствие турецких войск позволит достичь лучшей стабильности, и в Вашингтоне с этим согласны", - добавил Бахбах.
Он также отметил, что большинство стран не желают участвовать в процессе разоружения палестинского движения, а, напротив, намерены выступить в качестве разъединительных сил между израильскими войсками и густонаселенными районами.
"Цель нахождения этих войск будет состоять в постепенном выходе Израиля из сектора", - отметил собеседник издания.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
