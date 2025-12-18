Песков указал на одержимость Европы поиском денег для продолжения войны

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Есть ощущение, что в Европе одержимы мыслью, как найти деньги на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас такое ощущение, что они все (в Европе - ред.) одержимы одной мыслью: как бы найти деньги на продолжение войны", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24"