Рейтинг@Mail.ru
Глава минсельхоза Словакии поддержал протестующих в Брюсселе фермеров - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 18.12.2025 (обновлено: 17:53 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/es-2063001724.html
Глава минсельхоза Словакии поддержал протестующих в Брюсселе фермеров
Глава минсельхоза Словакии поддержал протестующих в Брюсселе фермеров - РИА Новости, 18.12.2025
Глава минсельхоза Словакии поддержал протестующих в Брюсселе фермеров
Глава министерства сельского хозяйства Словакии Рихард Такач поддержал протестующих в Брюсселе фермеров. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:46:00+03:00
2025-12-18T17:53:00+03:00
в мире
брюссель
европа
словакия
евросоюз
facebook
протесты фермеров в европе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063003075_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_f673a11771377d3cd098aa0cb8ef17bf.jpg
https://ria.ru/20250827/prezident-2037814749.html
брюссель
европа
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063003075_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_d944f6990562523d664a32006e8804ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, европа, словакия, евросоюз, facebook, протесты фермеров в европе
В мире, Брюссель, Европа, Словакия, Евросоюз, Facebook, Протесты фермеров в Европе
Глава минсельхоза Словакии поддержал протестующих в Брюсселе фермеров

Такач поддержал протестующих в Брюсселе фермеров

© AP Photo / Marius BurgelmanПротестующие жгут шины во время демонстрации европейских фермеров возле саммита ЕС в Брюсселе
Протестующие жгут шины во время демонстрации европейских фермеров возле саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Marius Burgelman
Протестующие жгут шины во время демонстрации европейских фермеров возле саммита ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 18 дек - РИА Новости. Глава министерства сельского хозяйства Словакии Рихард Такач поддержал протестующих в Брюсселе фермеров.
Корреспондент РИА Новости ранее сообщал, что тысячи фермеров из всех 27 стран Европейского союза прибыли в европейский квартал Брюсселя для участия в акции протеста против соглашения о свободной торговле, переговоры о котором ЕС ведет со странами Меркосур.
"Полностью поддерживаю протест фермеров в Брюсселе, потому что они борются за то, чтобы Европа не утратила способность производить собственные безопасные продукты", - написал Такач на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг.
Он заявил, что Европе нужна совместная сельскохозяйственная политика со стабильным бюджетом и справедливыми условиями в отношении импорта из третьих стран.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Президент Польши призвал заблокировать торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР
27 августа, 11:27
 
В миреБрюссельЕвропаСловакияЕвросоюзFacebookПротесты фермеров в Европе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала