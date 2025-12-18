https://ria.ru/20251218/es-2062953553.html
Ключевые страны ЕС не хотят тратить деньги на помощь Киеву, заявил Туск
Ключевые страны ЕС не хотят тратить деньги на помощь Киеву, заявил Туск - РИА Новости, 18.12.2025
Ключевые страны ЕС не хотят тратить деньги на помощь Киеву, заявил Туск
Использование европейского бюджета для помощи Украины не вызывает энтузиазма ключевых стран ЕС - Туск РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:51:00+03:00
2025-12-18T15:51:00+03:00
2025-12-18T17:18:00+03:00
в мире
киев
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050869897_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_75cd06f186c3808397b487c70e0b3867.jpg
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050869897_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_d94df65e09daf2a00b3e5157a61cec61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Киев, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России
Ключевые страны ЕС не хотят тратить деньги на помощь Киеву, заявил Туск
Туск: использование бюджета ЕС для помощи Украины не вызывает энтузиазма лидеров