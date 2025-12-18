Рейтинг@Mail.ru
15:39 18.12.2025 (обновлено: 15:40 18.12.2025)
Евросоюз намерен ужесточить условия предоставления убежища для украинцев
в мире
украина
молдавия
бангладеш
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
в мире, украина, молдавия, бангладеш, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Украина, Молдавия, Бангладеш, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Европарламент и Совет ЕС достигли соглашения о создании списка "безопасных стран", который позволит ужесточить условия предоставления убежища гражданам ряда государств, включая Украину и Молдавию, поскольку они кандидаты в ЕС, говорится в пресс-релизе Европарламента.
"Страны-кандидаты на вступление в ЕС (включая Украину и Молдавию – ред.) также будут считаться безопасными странами происхождения, если только соответствующие обстоятельства - такие как неизбирательное насилие в условиях вооружённого конфликта - не указывают на иное. К числу других оснований относятся уровень признания ходатайств о предоставлении убежища в ЕС выше 20% или введение экономических санкций в связи с действиями, затрагивающими основные права и свободы. В таких случаях Еврокомиссия обязана информировать Европейский парламент", - сказано в документе.
В перечень безопасных стран происхождения также включены Бангладеш, Колумбия, Египет, Косово, Индия, Марокко и Тунис.
Согласно договоренности, страны происхождения, признанные безопасными на уровне ЕС, будут включены в специальный перечень, а заявления их граждан на получение убежища будут рассматриваться в ускоренном порядке. При этом заявители должны будут самостоятельно доказывать, что презумпция безопасности не может быть применена в их конкретном случае.
Контроль за ситуацией в странах, включенных в список, будет осуществлять Еврокомиссия, которая при изменении обстоятельств сможет временно приостановить их статус. Государства ЕС при этом сохранят право формировать дополнительные национальные списки безопасных стран.
Соглашение должно быть формально одобрено Европарламентом и Советом ЕС, после чего новые правила смогут начать применяться поэтапно, до полного вступления в силу законодательства ЕС в сфере убежища в июне 2026 года.
Заголовок открываемого материала