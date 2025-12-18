Бывший премьер Франции призвал Макрона подать в отставку

ПАРИЖ, 18 дек – РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон (2007-2012) считает, что президент Эммануэль Макрон должен подать в отставку на фоне кризиса в стране.
Ранее Макрон неоднократно заявлял, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.
"На месте Эммануэля Макрона я бы сделал выводы о состоянии страны и подал бы в отставку, чтобы страна не теряла полтора года. Если он решит остаться у власти до окончания срока, тогда он должен распустить Национальное собрания (нижнюю палату парламента – ред.) и дать слово французам", - сказал он в интервью газете Figaro.
Экс-премьер заявил, что он и сам в 2017 году призывал голосовать на выборах за Макрона, однако тогда он и представить себе не мог, что Франция окажется в таком положении. По словам Фийона, страна разделена как никогда прежде в новейшей истории, её институты ослаблены, а её авторитет в Европе и в мире падает. Он также отметил, что из-за Макрона госдолг Франции увеличивается на один миллиард евро каждый рабочий день.