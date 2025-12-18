Рейтинг@Mail.ru
Бывший премьер Франции призвал Макрона подать в отставку - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 18.12.2025 (обновлено: 14:59 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/es-2062933852.html
Бывший премьер Франции призвал Макрона подать в отставку
Бывший премьер Франции призвал Макрона подать в отставку - РИА Новости, 18.12.2025
Бывший премьер Франции призвал Макрона подать в отставку
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон (2007-2012) считает, что президент Эммануэль Макрон должен подать в отставку на фоне кризиса в стране. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:55:00+03:00
2025-12-18T14:59:00+03:00
в мире
франция
европа
эммануэль макрон
франсуа фийон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062934789_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c5356a273b16f3955ba092b422766665.jpg
https://ria.ru/20251007/makron-2046773806.html
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062934789_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f53484152526052aca3eab5c2a90603e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, европа, эммануэль макрон, франсуа фийон
В мире, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Франсуа Фийон
Бывший премьер Франции призвал Макрона подать в отставку

Фийон призвал Макрона уйти в отставку на фоне кризиса в стране.

© Getty Images / Stephane Cardinale - CorbisФрансуа Фийон
Франсуа Фийон - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis
Франсуа Фийон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 18 дек – РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон (2007-2012) считает, что президент Эммануэль Макрон должен подать в отставку на фоне кризиса в стране.
Ранее Макрон неоднократно заявлял, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.
"На месте Эммануэля Макрона я бы сделал выводы о состоянии страны и подал бы в отставку, чтобы страна не теряла полтора года. Если он решит остаться у власти до окончания срока, тогда он должен распустить Национальное собрания (нижнюю палату парламента – ред.) и дать слово французам", - сказал он в интервью газете Figaro.
Экс-премьер заявил, что он и сам в 2017 году призывал голосовать на выборах за Макрона, однако тогда он и представить себе не мог, что Франция окажется в таком положении. По словам Фийона, страна разделена как никогда прежде в новейшей истории, её институты ослаблены, а её авторитет в Европе и в мире падает. Он также отметил, что из-за Макрона госдолг Франции увеличивается на один миллиард евро каждый рабочий день.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В правительстве Франции ответили на вопрос о возможной отставке Макрона
7 октября, 10:03
 
В миреФранцияЕвропаЭммануэль МакронФрансуа Фийон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала