МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила с чистосердечным признанием, пообещав, что Евросоюз будет помогать Армении на парламентских выборах в 2026 году бороться с "вредным иностранным вмешательством, как это делали в Молдавии", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если победу одержал не прозападный кандидат, то – самые жесткие оценки, вплоть до требования повторного голосования. Если победил кто-то из тех, кого Запад активно "продвигал", то это превозносится как "торжество демократии". Эти заключения о выборах готовятся заранее. Всем это известно. Всё это характеризуется евросоюзовцами "золотым стандартом электорального наблюдения", - пояснил он.