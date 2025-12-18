Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал слова Каллас об Армении признанием иностранного вмешательства
14:47 18.12.2025
Лавров назвал слова Каллас об Армении признанием иностранного вмешательства
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила с чистосердечным признанием, пообещав, что Евросоюз будет помогать Армении на парламентских выборах в 2026 году бороться с "вредным иностранным вмешательством, как это делали в Молдавии", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Второго декабря Кая Каллас сообщила, что Евросоюз выделит Армении 15 миллионов евро "на устойчивый мир и более устойчивую Армению". По ее словам, эти средства пойдут на различные инициативы, включая обучение разминированию и оборудование, а также меры по укреплению доверия в регионе, "выявление, анализ и реагирование на иностранное вмешательство". В совместном заявлении по итогам встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с руководством Евросоюза отмечается, что ЕС подтверждает поддержку "усилиям Армении по противодействию гибридным угрозам".
"Кая Каллас публично пообещала, что Евросоюз "будет помогать Армении бороться с вредным иностранным вмешательством, как мы это делали в Молдавии". Чистосердечное признание, явка с повинной", - сказал Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству.
Глава российского МИД отметил, что бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) давно превращено в инструмент политического давления. Подчеркнув, что доклады, которые эти миссии по наблюдению за выборами в рамках этого бюро "производят на свет", продиктованы геополитическими соображениями.
"Если победу одержал не прозападный кандидат, то – самые жесткие оценки, вплоть до требования повторного голосования. Если победил кто-то из тех, кого Запад активно "продвигал", то это превозносится как "торжество демократии". Эти заключения о выборах готовятся заранее. Всем это известно. Всё это характеризуется евросоюзовцами "золотым стандартом электорального наблюдения", - пояснил он.
Ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян сообщил, что следующие парламентские выборы в стране пройдут 7 июня 2026 года.
На выборах президента Румынии 2024 года в первом туре лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Однако Конституционный суд аннулировал результаты голосования, сославшись на нарушения. Во второй тур Джеорджеску уже не допустили. После устранения независимого кандидата протестные голоса перешли к лидеру партии AUR ("Альянс за объединение румын" – ред.) Джеордже Симиону, но на фоне консолидации проевропейских партий и использования административного ресурса, он проиграл мэру Бухареста Никушору Дану. Отмена выборов в Румынии привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
В течение нескольких предыдущих лет режим молдавского президента Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Армении придется выбрать между ЕС и ЕАЭС, заявил Оверчук
