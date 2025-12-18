https://ria.ru/20251218/es-2062875266.html
Бельгия и ЕК попытаются завершить спор по активам, заявил глава Евросовета
Бельгия и ЕК попытаются завершить спор по активам, заявил глава Евросовета
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что на саммите ЕС лидеры постараются завершить спор между Бельгией и Еврокомиссией по активам РФ. РИА Новости, 18.12.2025
