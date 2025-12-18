Рейтинг@Mail.ru
12:04 18.12.2025 (обновлено: 12:18 18.12.2025)
Бельгия и ЕК попытаются завершить спор по активам, заявил глава Евросовета
Бельгия и ЕК попытаются завершить спор по активам, заявил глава Евросовета
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что на саммите ЕС лидеры постараются завершить спор между Бельгией и Еврокомиссией по активам РФ. РИА Новости, 18.12.2025
Бельгия и ЕК попытаются завершить спор по активам, заявил глава Евросовета

Кошта: Бельгия и ЕК попытаются завершить спор по российским активам

© AP Photo / Omar Havana Глава Евросовета Антониу Кошта беседует со СМИ перед началом саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Глава Евросовета Антониу Кошта беседует со СМИ перед началом саммита ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что на саммите ЕС лидеры постараются завершить спор между Бельгией и Еврокомиссией по активам РФ.
"Я очень благодарен Бельгии, которая в ходе обсуждения подняла разные практические, технические и юридические аспекты, и Еврокомиссии, которая взялась их урегулировать… Рассчитываю, что на встрече сегодня мы завершим эту дискуссию", - сказал он перед началом европейского саммита, где обсуждается финансирование Украины на 2026 и 2027 годы, включая так называемый "репарационный кредит" под замороженные в Евросоюзе российские суверенные активы.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Поставили на колени": на Западе высказались об антироссийских санкциях
ЭкономикаБельгияРоссияУкраинаАнтониу КоштаЕврокомиссияЕвросоветЕвросоюз
 
 
