07:21 18.12.2025 (обновлено: 11:24 18.12.2025)
СМИ назвали главную цель саммита ЕС
СМИ назвали главную цель саммита ЕС

Politico: ЕС на саммите будет пытаться переубедить Бельгию по вопросу активов РФ

© AP Photo / Omar HavanaКанцлер Германии Фридрих Мерц беседует со СМИ перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Канцлер Германии Фридрих Мерц беседует со СМИ перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Канцлер Германии Фридрих Мерц беседует со СМИ перед началом саммита ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Главной целью начинающегося сегодня саммита ЕС будет добиться от Бельгии изменения позиции по конфискации российских активов, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза.
"Главная цель саммита — убедить Бельгию отказаться от своей позиции несогласия, даже если это означает, что переговоры затянутся до поздней ночи", — говорится в статье.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Венгрии рассказали, почему ЕС снял вопрос об активах России
Вчера, 23:47
При этом бельгийские чиновники утверждают, что средства из Euroclear изымать не будут.
Кроме того, отмечает газета, лидеры намерены обсудить, как реагировать на позицию США и Китая в мировой экономике. Еще одной темой станет расширение ЕС.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о конфискации российских активов сняли с повестки дня саммита. По его словам, вместо этого ЕС предлагает взять совместный кредит в пользу Киева.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран объединения на использование российских суверенных активов для помощи Киеву. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В Москве неоднократно заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций Украине оторваны от реальности, а заморозку активов называли воровством. Центробанк уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Заморозка активов России усиливает БРИКС, считает аналитик
07:03
 
В миреРоссияБельгияКиевВиктор ОрбанЕвросоюзPoliticoЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
