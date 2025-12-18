СМИ назвали главную цель саммита ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц беседует со СМИ перед началом саммита ЕС в Брюсселе

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Главной целью начинающегося сегодня саммита ЕС будет добиться от Бельгии изменения позиции по конфискации российских активов, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза.

"Главная цель саммита — убедить Бельгию отказаться от своей позиции несогласия, даже если это означает, что переговоры затянутся до поздней ночи", — говорится в статье.

При этом бельгийские чиновники утверждают, что средства из Euroclear изымать не будут.

Кроме того, отмечает газета, лидеры намерены обсудить, как реагировать на позицию США Китая в мировой экономике. Еще одной темой станет расширение ЕС

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о конфискации российских активов сняли с повестки дня саммита. По его словам, вместо этого ЕС предлагает взять совместный кредит в пользу Киева

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран объединения на использование российских суверенных активов для помощи Киеву. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".