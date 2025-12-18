https://ria.ru/20251218/es-2062817184.html
В Венгрии не считают вероятным, что ЕС возьмет общий кредит в пользу Киева
В Венгрии не считают вероятным, что ЕС возьмет общий кредит в пользу Киева - РИА Новости, 18.12.2025
В Венгрии не считают вероятным, что ЕС возьмет общий кредит в пользу Киева
Страны Евросоюза на саммите сообщества вряд ли примут решение об общем кредите в пользу Киева, потому что сам ЕС не имеет такого права, а отдельные страны-члены
2025-12-18
2025-12-18T07:04:00+03:00
2025-12-18T07:08:00+03:00
БУДАПЕШТ, 18 дек - РИА Новости. Страны Евросоюза на саммите сообщества вряд ли примут решение об общем кредите в пользу Киева, потому что сам ЕС не имеет такого права, а отдельные страны-члены не согласятся, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости венгерский экономист, политолог Имре Борош.
Премьер Венгрии Виктор Орбан
заявил в среду, что Еврокомиссия
сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС
. Он также сообщил, что вместо конфискации российских активов есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины
, против которого выступает Венгрия.
"Я не думаю, что завтра будет принято окончательное решение... Слава Богу, Евросоюз не является юридическим лицом, поэтому у него нет правоспособности и юридической компетентности, он не может брать кредиты, это просто группа государств-членов", - сказал Борош.
По его словам, против идеи совместного кредита, помимо Венгрии, выступят также Словакия
, Чехия
и, возможно, Италия
.
"Я вообще не сторонник займов. В Венгрии есть поговорка, что, когда нужно взять деньги в долг, много людей стоят в очереди, а когда долг нужно вернуть, никакой толпы почему-то нет", - отметил Борош.
В ноябре Орбан заявлял, что Венгрия против выделения денег из бюджета Украине и общего кредита стран ЕС для её финансирования, поскольку план Брюсселя
закабалит следующие поколения, а победить Киев
все равно не сможет.