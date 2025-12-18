Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии не считают вероятным, что ЕС возьмет общий кредит в пользу Киева - РИА Новости, 18.12.2025
07:04 18.12.2025 (обновлено: 07:08 18.12.2025)
В Венгрии не считают вероятным, что ЕС возьмет общий кредит в пользу Киева
В Венгрии не считают вероятным, что ЕС возьмет общий кредит в пользу Киева - РИА Новости, 18.12.2025
В Венгрии не считают вероятным, что ЕС возьмет общий кредит в пользу Киева
Страны Евросоюза на саммите сообщества вряд ли примут решение об общем кредите в пользу Киева, потому что сам ЕС не имеет такого права, а отдельные страны-члены РИА Новости, 18.12.2025
в мире, венгрия, украина, киев, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
В Венгрии не считают вероятным, что ЕС возьмет общий кредит в пользу Киева

Политолог Борош: страны ЕС не возьмут общий кредит в пользу Киева

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 дек - РИА Новости. Страны Евросоюза на саммите сообщества вряд ли примут решение об общем кредите в пользу Киева, потому что сам ЕС не имеет такого права, а отдельные страны-члены не согласятся, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости венгерский экономист, политолог Имре Борош.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. Он также сообщил, что вместо конфискации российских активов есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, против которого выступает Венгрия.
"Я не думаю, что завтра будет принято окончательное решение... Слава Богу, Евросоюз не является юридическим лицом, поэтому у него нет правоспособности и юридической компетентности, он не может брать кредиты, это просто группа государств-членов", - сказал Борош.
По его словам, против идеи совместного кредита, помимо Венгрии, выступят также Словакия, Чехия и, возможно, Италия.
"Я вообще не сторонник займов. В Венгрии есть поговорка, что, когда нужно взять деньги в долг, много людей стоят в очереди, а когда долг нужно вернуть, никакой толпы почему-то нет", - отметил Борош.
В ноябре Орбан заявлял, что Венгрия против выделения денег из бюджета Украине и общего кредита стран ЕС для её финансирования, поскольку план Брюсселя закабалит следующие поколения, а победить Киев все равно не сможет.
В миреВенгрияУкраинаКиевВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
