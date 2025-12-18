Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС может привлечь заемные средства для Украины без Венгрии и Словакии
04:00 18.12.2025
СМИ: ЕС может привлечь заемные средства для Украины без Венгрии и Словакии
в мире
россия
украина
венгрия
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
politico
россия
украина
венгрия
в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, politico, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico, Санкции в отношении России
Politico: ЕС может привлечь заемные средства для Украины без Венгрии и Словакии

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вариант совместного привлечения заемных средств для финансирования Украины без участия в нем Венгрии и Словакии рассматривают в ЕС, пишет газета Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 17 декабря заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, вместо этого ЕС предлагает взять совместный кредит в пользу Киева.
Главы государств Европейского союза во время групповой фотографии в здании Европейского совета в Брюсселе. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СМИ: в ЕС произошел раскол из-за России
02:09
"Ключевым моментом такого плана стало бы исключение Венгрии и Словакии, стран, выступающих против предоставления дальнейшей помощи Украине, из схемы совместного долга... Соглашение в (Европейском - ред.) совете все еще может быть достигнуто между 27 странами ЕС, но окончательный вариант будет предусматривать участие в финансировании только 25 стран", - говорится в материале издания.
Еврокомиссия ранее пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕС хотят привлечь совместный долг для помощи Украине, пишет Euractiv
Вчера, 23:22
 
