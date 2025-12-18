Час истины пробил: ЕС выложит на стол карты, деньги и два ствола

Для Европы наступили максимально критические дни — сегодня и завтра пройдет саммит Евросоюза, на котором все станет ясно. Что именно? То, что Европа проиграла битву за Украину, — еще не окончательно, но уже бесповоротно. Конечно, в Брюсселе мы не услышим публичного признания этого факта, но тональность комментариев по итогам саммита можно ожидать максимально пессимистичную.

Нет, европейские атлантисты все еще надеются на удачу, на то, что кривая истории вывезет и на старосветской улице будет праздник, но для этого нужно, чтобы у соседа кто-то "сдох". Причем уже неважно, у какого: восточного, то есть России, или западного, то есть Америки, — удачный исход для Европы возможен в случае резкого, внезапного изменения позиций Москвы или Вашингтона. То есть Россия или Штаты должны вдруг поменять свои взгляды и согласиться с европейскими предложениями-амбициями-желаниями. Вероятность такой нечаянной для европейцев радости равна нулю, и даже если сейчас Трамп вдруг ни с того ни с сего пойдет на уступки, точнее, временно подыграет европейцам, это лишь еще чуть оттянет неизбежное, то есть стратегическое поражение Европы в конфликте между Западом и Россией за Украину. Трамп однозначно нацелен на достижение компромисса с Путиным по Украине — не отдающего России Украину, но категорически не устраивающего Европу. Потому что, как честно сформулировано в заголовке The Wall Street Journal, "для союзников Украины в Европе плохое соглашение с Россией хуже, чем его отсутствие", то есть Европа предпочла бы продолжение войны "позорному трамповскому миру".

Предпочла бы — если бы могла выбирать, то есть если бы ее позиция была решающей и определяющей. Но этого нет: Европа (даже с подключением самостоятельной и пытающейся рулить ЕС Британии) лишена стратегической автономии. Да, она хотела ее восстановить еще в первую каденцию Трампа, но не смогла и решила "переждать Дональда", а теперь уже поздно. Самостоятельно вести войну с Россией на Украине Европа не сможет — тем более если американцы перекроют ей поставки (продажи) своего оружия. То, что Трамп пока что не обещал этого сделать, вовсе не означает, что он этого не сделает, особенно в том случае, если европейцы встанут в открытую оппозицию его планам (не только мирного урегулирования на Украине).

Поэтому последняя надежда Европы была связана с тем, чтобы убедить Трампа так отредактировать его план, чтобы он позволил Западу сохранить контроль над Украиной. Для этого Европа пыталась действовать по формуле "карты, деньги, два ствола" — если вспомнить название самого знаменитого фильма Гая Ричи.

Карты — географические, то есть не отдавать России еще не освобожденные нами территории Донбасса. Притом что требование их передачи является ключевым условием обсуждения нами любого соглашения о мирном урегулировании — без этого не будет даже никакого перемирия. То, что торг по этому вопросу абсолютно неуместен, давно и прекрасно поняли американцы, поэтому шансы европейцев подвинуть Трампа по Донбассу изначально представлялись близкими к нулевым. Так, судя по всему, и произошло — окончательно мы убедимся в этом в тот момент, когда согласованный между американцами, европейцами и Киевом проект плана поступит в Москву.

Деньги — российские активы, замороженные в Европе, необходимые для поддержки Украины (то есть ее способности продолжать войну). Формально это главный вопрос брюссельского саммита — "гениальная" идея финансировать войну на Украине за счет конфискации, то есть воровства, российских денег все еще имеет шансы на осуществление. Впрочем, тут у ЕС абсолютный цугцванг: если он сумеет задавить протестующих и решится на конфискацию для выделения "репарационного кредита", то тем самым нанесет себе огромный репутационный (и финансовый, и политический) ущерб на десятилетия вперед. И это уже не говоря о том, что не только Москва, но и Вашингтон категорически не согласны с конфискацией наших активов, то есть ЕС придется открыто пойти против заокеанского "папочки".

Если же русские деньги не будут сворованы (обойти Бельгию, выступающую резко против, крайне затруднительно), то финансировать Украину придется за свой собственный, европейский счет. А это приличные деньги как для ЕС в целом, так и особенно для тех стран, которые в принципе против "продолжения банкета", поэтому принять согласованное решение о долгосрочном финансировании будет фактически невозможно. А если оно будет продавлено и принято — единство ЕС получит мощный удар. То есть хорошего решения денежного вопроса у Евросоюза попросту нет.

Ну и, наконец, два ствола — это вопрос о западных гарантиях безопасности Украине и численности ВСУ. В рамках первого "ствола" речь идет в том числе о гарантиях в духе пятой статьи устава НАТО, но понятно, что Россия не согласится на создание аналога Североатлантического альянса для Украины. Не говоря уже о вновь запускаемой в последние дни старой темы с размещением западных войск на территории Незалежной — тут даже и обсуждать нечего. Второй "ствол" — численность ВСУ. Если в изначальном плане Трампа речь шла о 600 тысячах, то европейцы продавливают вариант с 800, но учитывая то, что даже первое количество представляется неприемлемым для России (точнее, приемлемым только в качестве исходного для переговоров, в ходе которых должно быть резко уменьшено), эту комбинацию можно считать шитой белыми нитками. В целом же для того, чтобы два ствола действительно угрожающе дымились в том виде, который хочет ЕС, нужно желание Вашингтона и согласие Москвы, то есть Европа опять же оказывается в зависимости.