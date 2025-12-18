Экспорт народных промыслов транслирует культурный код России за рубеж

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Спрос на российскую продукцию народных художественных промыслов (НХП) растет не только на внутреннем рынке, но и за рубежом - это обеспечивает дополнительный импульс для развития отечественной креативной индустрии, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

"Мы отмечаем развитие экономической составляющей индустрии народных художественных промыслов. И мы гордимся экспортными возможностями. Эта продукция формирует и транслирует наш российский культурный код", – сообщила Никишина на мероприятии, организованном в "Тимирязев центре" в рамках III Международного конгресса народных художественных промыслов "Полотно".

Глава РЭЦ подчеркнула важность формирования правильного, позитивного образа России, в том числе через произведения российских мастеров. РЭЦ активно работает по данному направлению. Так, в декабре в Пекине центр организовал шоу Discover Russia. Среди прочего на нем демонстрировали изделия от компании "Торжокские золотошвеи", "Елецкие кружева", "Золотая нить Поморья", "Калининградский янтарный комбинат". Их продукция пользуется огромным спросом среди китайских покупателей, напомнила глава РЭЦ.

На церемонии открытия выставки-ярмарки Никишина осмотрела экспозицию, уделяя особое внимание предприятиям НХП, обладающим высоким экспортным потенциалом. Их продвижение соответствует глобальному тренду - мировому спросу на аутентичную, локальную продукцию.

Для капитализации этого потенциала РЭЦ использует национальный бренд "Сделано в России" как главный инструмент доверия и качества на внешних рынках. Половина из представленных на выставке предприятий уже являются обладателями этого сертификата.

Среди компаний, активно использующих инструменты РЭЦ, - "Тобольская фабрика художественных косторезных изделий" (Тюменская область), предлагающая сувениры из кости мамонта, "Семикаракорская керамика" из Ростовской области и "Крестецкая строчка" (Новгородская область). В декабре сертификат "Сделано в России" получила "Ростовская финифть", которая предлагает миниатюрную живопись на эмали.