Экспорт народных промыслов транслирует культурный код России за рубеж - РИА Новости, 18.12.2025
10:46 18.12.2025
Экспорт народных промыслов транслирует культурный код России за рубеж
Экспорт народных промыслов транслирует культурный код России за рубеж
Экспорт народных промыслов транслирует культурный код России за рубеж
Спрос на российскую продукцию народных художественных промыслов (НХП) растет не только на внутреннем рынке, но и за рубежом - это обеспечивает дополнительный...
Экспорт народных промыслов транслирует культурный код России за рубеж

Никишина: экспорт народных промыслов транслирует культурный код России за рубеж

© РИА Новости / Илья ПиталевГенеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на церемонии открытия выставки-ярмарки "Ладья. Зимняя сказка–2025"
Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на церемонии открытия выставки-ярмарки Ладья. Зимняя сказка–2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на церемонии открытия выставки-ярмарки "Ладья. Зимняя сказка–2025"
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Спрос на российскую продукцию народных художественных промыслов (НХП) растет не только на внутреннем рынке, но и за рубежом - это обеспечивает дополнительный импульс для развития отечественной креативной индустрии, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Мы отмечаем развитие экономической составляющей индустрии народных художественных промыслов. И мы гордимся экспортными возможностями. Эта продукция формирует и транслирует наш российский культурный код", – сообщила Никишина на мероприятии, организованном в "Тимирязев центре" в рамках III Международного конгресса народных художественных промыслов "Полотно".
Глава РЭЦ подчеркнула важность формирования правильного, позитивного образа России, в том числе через произведения российских мастеров. РЭЦ активно работает по данному направлению. Так, в декабре в Пекине центр организовал шоу Discover Russia. Среди прочего на нем демонстрировали изделия от компании "Торжокские золотошвеи", "Елецкие кружева", "Золотая нить Поморья", "Калининградский янтарный комбинат". Их продукция пользуется огромным спросом среди китайских покупателей, напомнила глава РЭЦ.
На церемонии открытия выставки-ярмарки Никишина осмотрела экспозицию, уделяя особое внимание предприятиям НХП, обладающим высоким экспортным потенциалом. Их продвижение соответствует глобальному тренду - мировому спросу на аутентичную, локальную продукцию.
Для капитализации этого потенциала РЭЦ использует национальный бренд "Сделано в России" как главный инструмент доверия и качества на внешних рынках. Половина из представленных на выставке предприятий уже являются обладателями этого сертификата.
Среди компаний, активно использующих инструменты РЭЦ, - "Тобольская фабрика художественных косторезных изделий" (Тюменская область), предлагающая сувениры из кости мамонта, "Семикаракорская керамика" из Ростовской области и "Крестецкая строчка" (Новгородская область). В декабре сертификат "Сделано в России" получила "Ростовская финифть", которая предлагает миниатюрную живопись на эмали.
При поддержке РЭЦ наращивают экспортную деятельность предприятия с богатой историей и производственными традициями. Так, Великоустюгский завод "Северная чернь" (Вологодская область) получил от РЭЦ помощь в поиске покупателей и подборе онлайн-каналов. Елецкие кружева (Липецкая область) и "Торжокские золотошвеи" (Тверская область) уже воспользовались возможностями платформы "Мой экспорт" для поиска партнеров и приняли участие в мероприятии РЭЦ в Пекине Discover Russia. "Калининградский янтарный комбинат" также активно сотрудничает с РЭЦ, сейчас он проходит процедуру оформления сертификата "Сделано в России".
 
