12:43 18.12.2025
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества дропперов
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества дропперов
технологии, россия, ашот оганесян, новый год, общество
Технологии, Россия, Ашот Оганесян, Новый год, Общество
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества дропперов

DLBI: мошенники пытаются обходить закон о дропперах

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Злоумышленники пытаются обходить закон о дропперах - они отказываются от фиксированной оплаты с последующей передачей карты, зарегистрированной на дропа, и вместо этого просят россиян проводить транзакции самостоятельно в мессенджерах, разрешая оставить себе "комиссию", говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В начале июля в РФ вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов - до трех лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до шести лет для организаторов такой деятельности.
"Аналитики DLBI выявили, что криминалитет в значительной мере адаптировал своих схемы к изменениям законодательства. Главной новацией стал широкий отказ от фиксированной оплаты с последующей передачей карты, зарегистрированной на дропа (так называемого "дроп-комплекта"). Вместо этого мошенники оставляют карту в руках дропа и отдают ему распоряжения по переводу средств через мессенджеры, разрешая оставлять себе "комиссию" в 1-2% от оборота по карте", - предупредили в компании.
В таких схемах мошенники ищут дропов для работы среди студентов - так называемых "темщиков". Как уточнили в DLBI, в их функции также входит передача распоряжений участникам своей сети, за что они получают комиссию с оборота.
Молодых людей убеждают, что они участвуют в сделках с криптовалютами, за что в худшем случае их ждет небольшой штраф и блокировка счета.
"Опасение вызывает укоренение этой схемы в молодежной среде. С учетом того что банки пытаются расширить свою клиентскую базу за счет подростков и разрешают открывать полноценные карты с 14 лет, велика вероятность, что их вовлечение в дроп-сети станет массовым явлением", – прокомментировал основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян.
