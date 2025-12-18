Летняя вспышка гриппа в Гонконге перешла в зимнюю, рассказал эксперт

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Летняя вспышка гриппа H3N2 в Гонконге перешла в зимнюю, впереди длительный сезон гриппа, рассказал РИА Новости директор центра исследований инфекционных заболеваний (S.H. Ho Research Centre for Infectious Diseases) Китайского Университета Гонконга Дэвид Сюй.
Гонконгский штамм является родоначальником всей линии гриппа А H3N2. Первые случаи заболевания этим вирусом были зафиксированы в Гонконге в 1968 году.
"Вспышка заболеваемости гриппом H3N2 началась в конце августа 2025 года и достигла пика к концу октября. Далее число случаев снизилось, а две недели назад снова возросло. Похоже, летняя вспышка плавно переходит в зимнюю, формируя продолжительный сезон гриппа. В середине сентября в Гонконг доставили вакцину для северного полушария, и мы призываем прививаться всех жителей старше шести месяцев", - сказал он.
Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что гонконгский грипп является доминирующим штаммом в России. Управление Роспотребнадзора по Московской области опровергло информацию некоторых СМИ об "эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье" и сообщило, что данная информация не соответствует действительности. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в среду на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", что эпидемические пороги в России не превышены.