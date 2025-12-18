Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025
19:44 18.12.2025
Летняя вспышка гриппа в Гонконге перешла в зимнюю, рассказал эксперт
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Летняя вспышка гриппа H3N2 в Гонконге перешла в зимнюю, впереди длительный сезон гриппа, рассказал РИА Новости директор центра исследований инфекционных заболеваний (S.H. Ho Research Centre for Infectious Diseases) Китайского Университета Гонконга Дэвид Сюй.
Гонконгский штамм является родоначальником всей линии гриппа А H3N2. Первые случаи заболевания этим вирусом были зафиксированы в Гонконге в 1968 году.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с гриппом в России
Вчера, 15:27
"Вспышка заболеваемости гриппом H3N2 началась в конце августа 2025 года и достигла пика к концу октября. Далее число случаев снизилось, а две недели назад снова возросло. Похоже, летняя вспышка плавно переходит в зимнюю, формируя продолжительный сезон гриппа. В середине сентября в Гонконг доставили вакцину для северного полушария, и мы призываем прививаться всех жителей старше шести месяцев", - сказал он.
Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что гонконгский грипп является доминирующим штаммом в России. Управление Роспотребнадзора по Московской области опровергло информацию некоторых СМИ об "эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье" и сообщило, что данная информация не соответствует действительности. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в среду на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", что эпидемические пороги в России не превышены.
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Онищенко рассказал, когда ждать пика заболеваемости гриппом
Вчера, 01:56
 
ГонконгРоссияГеннадий ОнищенкоВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия образования
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
