Летняя вспышка гриппа в Гонконге перешла в зимнюю, рассказал эксперт

"Вспышка заболеваемости гриппом H3N2 началась в конце августа 2025 года и достигла пика к концу октября. Далее число случаев снизилось, а две недели назад снова возросло. Похоже, летняя вспышка плавно переходит в зимнюю, формируя продолжительный сезон гриппа. В середине сентября в Гонконг доставили вакцину для северного полушария, и мы призываем прививаться всех жителей старше шести месяцев", - сказал он.